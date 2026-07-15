Dursunbey\'de İHA\'nın 15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şehir meydanında sergilendi.

İHA'nın 15 Temmuz fotoğrafları Dursunbey'de vatandaşın beğenisine sunuldu. Hain darbe girişiminde çekilen ve o gecenin önemini anlatan fotoğraflar Dursunbey'de sergilendi. Törene Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Tuzcu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref Uslu katıldı. Şehir meydanında kalabalık bir vatandaş grubu tarafından ziyaret edilen sergide 15 Temmuz gecesi Dursunbey'de çekilen fotoğraflar da yer aldı. - BALIKESİR