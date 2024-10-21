15 Temmuz Gazileri, Fetullah Gülen'in Ölüm Haberiyle Bayram Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Gazileri, Fetullah Gülen'in Ölüm Haberiyle Bayram Yaptı

15 Temmuz Gazileri, Fetullah Gülen\'in Ölüm Haberiyle Bayram Yaptı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde gazi olan vatandaşlar, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümünü sevinçle karşıladı. Gaziler, Gülen'in ölüm haberinin kendilerine bir rahatlık verdiğini belirterek, yaşadıkları acıların intikamını ahirette almasını umduklarını ifade ettiler. Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Cafer Akın, bu olayın kendileri için bir bayram olduğunu söyledi.

21.10.2024 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde gazi olan vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybetmesinin ardından sevince boğuldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazisi vatandaşlar, bayram yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan Akıncı Üssü'nde uçakların kalkmasına engel olmak üzere giden ve o esnada açılan ateş sonucunda elinden, bacağından ve kalçasından yaralanarak gazi olan İmam Erdal Bükecik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetullah Gülen'in öldüğünü duyunca içime bir rahatlık ve serinlik geldi" dedi.

"Ateşi bol, azabı çetin olsun"

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı gazi Cafer Akın ise "Şehitlerimiz ve gazilerimiz adına çok sevinçliyiz. Bu dünyada bize yaşattığı acıları ahirette misli ile yaşasın. Ateşi bol, azabı çetin olsun. Maşası elinde bulunduğu ABD'de geberen vatansız hain, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan topraklarına nasip olmadı ve olmayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bugün bayramımız bizim"

15 Temmuz gazisi Ömer Kütük ise "Vatan haininin bugün öldüğünü duyduk ve çok sevindik. Bugün bayramımız bizim. Bu dünya ve öbür dünyada da hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Darbe Girişimi, Kahramankazan, 15 Temmuz, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazileri, Fetullah Gülen'in Ölüm Haberiyle Bayram Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 19:12:57. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazileri, Fetullah Gülen'in Ölüm Haberiyle Bayram Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.