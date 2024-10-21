15 Temmuz Gazileri, Fetullah Gülen\'in Ölüm Haberiyle Bayram Yaptı

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15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde gazi olan vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybetmesinin ardından sevince boğuldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan 15 Temmuz gazisi vatandaşlar, bayram yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunan Akıncı Üssü'nde uçakların kalkmasına engel olmak üzere giden ve o esnada açılan ateş sonucunda elinden, bacağından ve kalçasından yaralanarak gazi olan İmam Erdal Bükecik, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fetullah Gülen'in öldüğünü duyunca içime bir rahatlık ve serinlik geldi" dedi.

"Ateşi bol, azabı çetin olsun"

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı gazi Cafer Akın ise "Şehitlerimiz ve gazilerimiz adına çok sevinçliyiz. Bu dünyada bize yaşattığı acıları ahirette misli ile yaşasın. Ateşi bol, azabı çetin olsun. Maşası elinde bulunduğu ABD'de geberen vatansız hain, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan topraklarına nasip olmadı ve olmayacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bugün bayramımız bizim"

15 Temmuz gazisi Ömer Kütük ise "Vatan haininin bugün öldüğünü duyduk ve çok sevindik. Bugün bayramımız bizim. Bu dünya ve öbür dünyada da hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu. - ANKARA