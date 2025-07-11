15 Temmuz Gazisi Bükecik: "Akıncı Üssü\'ne giderken niyetimiz ölmekti"

15 Temmuz Gazisi ve İmam Erdal Bükecik, " Akıncı Üssü'ne giderken bizim niyetimiz ölmekti, yaralanmaktı veya sağ olarak geri dönmekti. Kesinlikle canımızı vermeye hazırdık" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gece Ankara'nın Kazan ilçesinde 9 kişinin şehit oldu ve 92 kişi gazi ünvanı aldı. Darbe gecesinin ardından birçok kahramanlığa imza atılan Kazan ilçesi 'Kahraman' ünvanı aldı. İlçede imamlık yapan Erdal Bükecik ise o gece bacağından, kalçasından ve elinden yaralandı. O geceyi İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Bükecik, yaralandığı ilk anda vatan müdafaasının vermiş olduğu hisle acı hissetmediğini dile getirdi.

"'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atarken üzerimize ateş açtılar"

15 Temmuz Gazisi Erdal Bükecik, gece uçakların kalktığını söyledi. Televizyondan darbe olduğunu öğrendiğini belirten Bükecik, "Bize mesaj geldi sela verilmesi konusunda. Selayı verdik. Uçakların Akıncı Üssü'nde kalktığını öğrendik ve halkla beraber Akıncı Üssü'ne gittik. Nizamiye kapısına yaklaştığımızda 'bu uçaklar, barış uçağı' dediler. Tereddüt ettik. Belli bir süre sonra uçak kalktı. İnternete baktığımızda meclisin bombalandığını gördük. Bu kalkan uçakların meclisimiz başta olmak üzere ülkemizin bazı önemli noktalarını bombaladığını öğrendik. Nizamiye kapısına doğru yürüdük. Önce havaya ikaz ateşi açtılar. Daha üzerimizden alçak uçuşla helikopter geçti. Daha sonra biz 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye slogan atarken üzerimize ateş açtılar" diye konuştu.

"Akıncı Üssü'ne giderken bizim niyetimiz ölmekti"

Sol elinden yaralandığını kaydeden Bükecik, sağ bacağı ve kalçasına da şarapnel parçalarının girdiğini aktararak, "Elime giren parçanın ne olduğunu bilmiyorum ama kalçama giren şarapneldi. İlk etapta acı hissetmedim. 15 dakika sonra acı hissettim. İçimden, bize ateş edenler Türk askeri, bu FETÖ örgütü nasıl oldu da bizim ordumuzun içine girdi diye düşündüm. Akıncı Üssü'ne giderken bizim niyetimiz ölmekti, yaralanmaktı veya sağ olarak geri dönmekti. Kesinlikle canımızı vermeye hazırdık" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin darbeye karşı ayaklandığını görünce mutlu oldum"

Ambulansla hastaneye giderken 'keşke kendi askerim bana ateş etmeseydi de terörist etseydi' dediğini ifade eden Bükecik, "Belli bir zaman sonra onların da ordunun içine sızmış bir terörist olduğunu gördüm. Halkımızın birlik beraberliğini gördüm. Gençlerimizin darbeye karşı ayaklandığını görünce mutlu oldum. Halkımızın, başka zaman ayrım içinde olsa da böyle önemli zamanlarda, devletimiz tehlikeye girdiği zamanlarda birlik beraberlik içinde olup her türlü tehlikeye karşı göğüs gerebileceğini düşündüm" açıklamasında bulundu. - ANKARA