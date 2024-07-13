15 Temmuz Gazisi İsa Pirihan: 'Hainler o gece PKK'ya sıkmadıkları kurşunları bize sıktılar' - Son Dakika
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15 Temmuz Gazisi İsa Pirihan: 'Hainler o gece PKK'ya sıkmadıkları kurşunları bize sıktılar'

15 Temmuz Gazisi İsa Pirihan, darbe gecesi yaşadıklarını anlatırken, darbecilerin kendilerine PKK'ya sıkmadıkları kurşunları sıktığını belirtti. Pirihan, o gece Genelkurmay önünde yaşananları anlatırken, helikopter ateşiyle yaralandığını ve gazilik şerefine nail olduğunu ifade etti. Ayrıca, 15 Temmuz'un unutulmayacağını ve ezanın susturulmayacağını vurguladı.

13.07.2024 10:46
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15 Temmuz Gazisi İsa Pirihan Darbe gecesi yaşadıkları vahşetin boyutunu anlatırken, "Hainler o gece doğuda PKK'ya sıkmadıkları kurşunları bize sıktılar" dedi.

15 Temmuz gecesi darbeye ve darbecilere dur demek için Türk bayrağını alıp evinden çıkan Gazi İsa Pirihan, o gece yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

15 Temmuz 2016 gecesinde evinde istirahat halindeyken cuntacıların TRT1'de bildiri okuttuğunu aktaran Pirihan, "Onu duyar duymaz zaten sokağa çıktım. Arabaların üzerinde ve herkesin elinde bir Türk bayrağı vardı. Darbe oluyor dediler. Bizim üzerimize düşen neyse yapalım dedik. Evime tekrar gittim, Türk bayrağımı aldım ve Genelkurmay'a doğru hareket etmeye başladım" açıklamalarında bulundu.

"Helikopter ateşiyle vücudumun değişik yerlerinden yaralandım"

Genelkurmay'ın önünde çok kalabalık bir ekibin olduğunu ve gecenin sonunda o ekipten şehit olan, gazi olan arkadaşlarının olduğunu söyleyen Pirihan, "Onlarla birlikte Genelkurmay'ın içine kadar girebildik. FETÖ'cü terör örgütünü engelleme amaçlı nitekim çok şükür başarılı olabildik. En son yangın merdiveninden içeriye girdiğimizde teröristler bizlere ateş ediyordu. Ateşten kurtulabilmek için ben takıldım ve düştüm. Daha sonra gelip beni dövdüler ve hakaret ettiler farklı farklı hareketlere maruz kaldık. Daha sonra dışarıya çıktım. Çıktığımda da helikopter ateşi başlamıştı. Helikopter ateşiyle de sırtımdan, bacağımdan ve kolumdan vücudumun değişik yerlerinden yaralanarak gazilik şerefine nail olabildik" ifadelerini kullandı.

"Hainler o gece PKK'ya sıkmadıkları kurşunları bize sıktılar"

Pirihan, "O gün bize, bizlere sıkılan mermiler, hainler Doğu'da PKK'ya sıkmadıkları kurşunları, yapmadıkları eziyeti o gece bizlere yaptılar. Çok şükür şu an çoğu da içeride, hapishanede bunun cezasını çekiyorlar. Bununla alakalı da idam kararının çıkmasını dört gözle bekliyoruz. O gece benim yanımda üç şehidimiz oldu. Bu helikopter ateşi sonucunda. Şuna eminim ki o insanlar orada can verirken hiçbir tanesi acı çekmedi. Aynı şekilde ben nasıl vuruldum hiçbir yerim acımadı, acı hissetmedim. O insanlar da acı çekmemiştir" şeklinde konuştu.

"Ezanımızı susturmayacağız, Bayrağımızı göklerden indirmeyeceğiz"

O gün yaşanılanların kelimelerle ifade edilemeyeceğini dile getiren Pirihan, "Anlatılacak bir gün değil. Özellikle gazi ve şehit aileleri için, çünkü hala gazilerimiz ve şehit ailelerimiz 15 Temmuz Anma yıl dönümünde o acıları, o hisleri biz tekrar yaşıyoruz. Unutmuyoruz, unutturmayacağız da inşallah. 15 Temmuz günü nasıl ki milyonlar dışarıya çıktı. Bayrağımıza, milletimize, devletimize sahip çıktık. Bunun gibi örgütler, bunun gibi ülkeye hainlik eden her kim olursa olsun Rabbimin yardımıyla biz onların karşısında duracağız. Ezanımızı susturmayacağız. Bayrağımızı göklerden indirmeyeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı - ANKARA

Kaynak: İHA

Helikopter, 15 Temmuz, PKK, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi İsa Pirihan: 'Hainler o gece PKK'ya sıkmadıkları kurşunları bize sıktılar' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi İsa Pirihan: 'Hainler o gece PKK'ya sıkmadıkları kurşunları bize sıktılar' - Son Dakika
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