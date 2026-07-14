15 Temmuz Koşusu Nedeniyle İstanbul'da Yollar Kapanacak

(İSTANBUL) "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında Beşiktaş ve Üsküdar'da Barbaros Bulvarı ve Beylerbeyi köprü katılımı başta olmak üzere bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, çarşamba günü gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Açıklamaya göre 03.00-15.00 saatleri arasında kapanacak yollar şöyle:

"Beşiktaş ilçesinde;"

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım,

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde; D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii, D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii

Üsküdar İlçesinde; Beylerbeyi Köprü Katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım, Altunizade Kavşak, Tophaneli Caddesi Köprü Katılım"