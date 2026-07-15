15 Temmuz: Millet İradesinin Zaferi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu konferansta konuşan Dr. Lütfü Özşahin, Türkiye'nin darbe geçmişini tarihi perspektiften değerlendirerek, 15 Temmuz'un millet iradesinin darbeci odaklara karşı verdiği en büyük demokrasi mücadelesi olduğunu söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu konferans yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin ilgi gösterdiği konferansta konuşmacı olarak yer alan Dr. Lütfü Özşahin, Türkiye'nin darbe tarihi, dış müdahaleler, demokrasi bilinci ve 15 Temmuz'un Türk siyasi hayatındaki yeri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında Türkiye'de yaşanan askeri darbelerin yalnızca iç siyasi gelişmelerle açıklanamayacağını ifade eden Özşahin, 1960, 1971, 1980 ve sonraki darbe girişimlerinin uluslararası boyutunun da bulunduğunu söyledi.

Darbelerin arkasında Batı'nın etkisinin bulunduğunu savunan Özşahin, "1960 darbesinden başlayarak Türkiye'nin yaşadığı askeri müdahalelerin arkasında dış desteklerin olduğunu düşünüyorum. Bu yalnızca hükümetleri değiştirmeye yönelik girişimler değildir. Asıl hedef Türkiye'nin kendi tarihi ve toplumsal değerleri doğrultusunda bağımsız bir siyasal yapı oluşturmasını engellemektir" ifadelerini kullandı.

"Gladio yapılanmasını anlamadan darbeleri anlamak mümkün değil"

Konuşmasında "Gladio" olarak bilinen ve NATO ülkelerinde farklı isimlerle faaliyet gösterdiği iddia edilen "Stay Behind" yapılanmalarına da değinen Lütfü Özşahin, Türkiye'deki darbe süreçlerinin anlaşılabilmesi için bu yapıların tarih olarak incelenmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu yapılanmaların farklı ülkelerde farklı isimlerle örgütlendiğini belirten Özşahin, ortak amaçlarının ülkeleri siyasi ve toplumsal istikrarsızlığa sürüklemek olduğunu ileri sürdü. Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle uzun yıllardır dış müdahalelere açık hale getirilmeye çalışıldığını savunan Özşahin, darbelerin yalnızca siyasi iktidar değişiklikleri olarak değerlendirilmesinin eksik bir bakış açısı olacağını dile getirdi.

"Tarih bilmeyen siyasetçi pusulasız gemi kaptanı gibidir"

Darbe süreçlerinin doğru analiz edilebilmesi için tarih bilincinin önemine dikkat çeken Dr. Özşahin, Osmanlı devlet adamı ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın "Tarih bilmeyen siyasetçi, pusula bilmeyen gemi kaptanı gibidir" sözünü hatırlattı.

Türkiye'nin darbeler tarihinin yeterince analiz edilmediğini belirten Özşahin, bu sürecin akademik çalışmalarla çok yönlü şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında Türkiye'de darbeleri mümkün kılan toplumsal zeminin de incelenmesi gerektiğini belirten Özşahin, üniversitelerin bu konuda önemli sorumluluk taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin uzun yıllar ekonomik ve askeri ambargolarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Özşahin, bu durumun hem devletin hem de toplumun gelişimini olumsuz etkilediğini savundu.

Cumhuriyet'in hedeflediği bireyselleşme sürecinin tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini ifade eden Dr. Lütfü Özşahin, toplumun Türk Silahlı Kuvvetlerine duyduğu güven nedeniyle ordu içerisindeki darbeci yapılanmaların uzun yıllar fark edilemediğini belirtti.

"Türk ordusu milletin ordusudur"

Türk ordusunun tarih boyunca milletle bütünleşmiş bir kurum olduğunu vurgulayan Özşahin, ordunun hiçbir zaman milletine silah doğrultamayacağını söyledi.

"Türk ordusu milletin bağrından doğmuştur. Ordunun sahibi milletin kendisidir. Ordunun silahını da, uçağını da, tankını da bu millet alır. Dolayısıyla hiçbir yapı, hiçbir klik milletin imkanlarıyla elde edilen silahları yine bu millete çeviremez" diyen Özşahin, darbe girişimlerinin orduyu temsil etmediğini ifade etti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin Türkiye açısından tarihi bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Özşahin, milletin ilk kez darbecilere doğrudan karşı koyduğunu belirtti.

15 Temmuz'un yalnızca başarısızlıkla sonuçlanan bir darbe girişimi değil, aynı zamanda millet iradesinin yeniden ortaya konulduğu tarihi bir mücadele olduğunu ifade eden Özşahin, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da millet, devletiyle birlikte kendi iradesine sahip çıktı. Darbeci odakların maskesi düştü. Millet, demokrasiye ve seçilmiş yönetime sahip çıkarak darbecilere karşı tarihi bir duruş sergiledi."

"15 Temmuz bir Anadolu istiklalidir"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden birinde 15 Temmuz'u "Anadolu İstiklali" olarak nitelendiren Özşahin, şu değerlendirmede bulundu: "15 Temmuz sadece bir darbe girişiminin engellenmesi değildir. Aynı zamanda milletin kendi iradesini kurtardığı, devletiyle bütünleştiği ve darbeci odaklara karşı ayağa kalktığı gündür. Bu yönüyle bir Anadolu istiklalidir. Demokrasi açısından bakıldığında ise Cumhuriyet'in güçlendirilmesi anlamında bir Anadolu devrimi niteliği taşımaktadır."

Lütfü Özşahin, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de darbe anlayışına karşı toplumsal farkındalığın önemli ölçüde arttığını ve bundan sonra hangi siyasi görüşten olursa olsun hiçbir darbeci yapının milletin iradesini kolaylıkla hedef alamayacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda geçmiş darbelerin toplum üzerinde bıraktığı derin izlere değinen Özşahin, 1960 darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesini, farklı dönemlerde sağ ve sol görüşlü gençlerin idamlarla karşı karşıya kalmasını hatırlatarak, darbelerin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını söyledi.

Hiçbir siyasi veya toplumsal gerekçenin seçilmiş yönetime silah doğrultmayı haklı gösteremeyeceğini ifade eden Özşahin, darbe dönemlerinde yaşanan acıların Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli dersler içerdiğini belirterek konuşmasını tamamladı. - KÜTAHYA