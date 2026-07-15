Gölbaşı'nda 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı'nda 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Gölbaşı\'nda 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı
15.07.2026 15:39  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik ziyareti, kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi. Belediye Başkanı Odabaşı, şehitlerin fedakarlığının unutulmayacağını vurguladı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı'nda anma programları düzenlendi. Düzenlenen program, Gölbaşı Şehitliği'ne gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gölbaşı Şehitleri Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kırmızı beyaza bürünen yürüyüşte vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik, beraberlik ve milli irade ruhunu bir kez daha hep birlikte yaşattı.

Atatürk Sahil Parkı'nda ise "Unutmadık, unutmayacağız. İrade bizim, zafer bizim" sloganıyla düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programa katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı, demokrasi uğruna canını ortaya koyduğu tarihi bir destan olduğunu vurgulayarak, şehitlerin fedakarlığının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Program kapsamında Gölbaşı Gazi ve Şehit Aileleri Derneği de ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ayrıca ilçedeki camilerde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okunarak, tüm şehitler için dualar edildi.

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır"

15 Temmuz ruhunun bilincinde olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. O gece canlarını hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün Gölbaşı'nda her yaştan vatandaşımızın elinde ay yıldızlı bayrağımızla bir araya gelmesi, 15 Temmuz ruhunun hala dimdik ayakta olduğunu göstermektedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında başarıya ulaşamayacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Gölbaşı, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölbaşı'nda 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı - Son Dakika

İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti
Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz’da havada neler oldu Berat Albayrak o geceyi ilk kez anlattı: 15 Temmuz'da havada neler oldu?
Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı Greenwood, Fenerbahçe için dünyaca ünlü teknik adamın telefonlarını açmadı
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama

15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 15:50:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Gölbaşı'nda 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.