Gölbaşı\'nda 15 Temmuz Şehitleri Dualarla Anıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı'nda anma programları düzenlendi. Düzenlenen program, Gölbaşı Şehitliği'ne gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gölbaşı Şehitleri Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kırmızı beyaza bürünen yürüyüşte vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik, beraberlik ve milli irade ruhunu bir kez daha hep birlikte yaşattı.

Atatürk Sahil Parkı'nda ise "Unutmadık, unutmayacağız. İrade bizim, zafer bizim" sloganıyla düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programa katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı, demokrasi uğruna canını ortaya koyduğu tarihi bir destan olduğunu vurgulayarak, şehitlerin fedakarlığının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti. Program kapsamında Gölbaşı Gazi ve Şehit Aileleri Derneği de ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ayrıca ilçedeki camilerde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okunarak, tüm şehitler için dualar edildi.

"15 Temmuz gecesi aziz milletimiz tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır"

15 Temmuz ruhunun bilincinde olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. O gece canlarını hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün Gölbaşı'nda her yaştan vatandaşımızın elinde ay yıldızlı bayrağımızla bir araya gelmesi, 15 Temmuz ruhunun hala dimdik ayakta olduğunu göstermektedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında başarıya ulaşamayacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA