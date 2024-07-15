15 Temmuz şehidi Demet Sezen'in annesinden duygusal açıklama - Son Dakika
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15 Temmuz şehidi Demet Sezen'in annesinden duygusal açıklama

15 Temmuz şehidi Demet Sezen\'in annesinden duygusal açıklama

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, acısının hala dinmediğini belirterek, ciğerini geri istediğini söyledi. Sezen, darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez göreve gitmiş ve ikinci bombada şehit olmuştu. Annesi ise 8 yıl önce şehit verdiği kızını mezarı başında andı ve acısının hala geçmediğini dile getirdi.

15.07.2024 10:51
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker, acısının hala dinmediğini ifade ederek, "Ciğerimi, kuzumu bana versinler, ben dünyadan vazgeçerim" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gün nöbetçi olan bir çocuk annesi polis Demet Sezen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Daire Başkanlığına F-16 tarafından atılan ikinci bombada şehit oldu. Darbe girişimi olduğunu öğrenen Sezen, 3 yaşındaki çocuğunu polis eşine emanet ederek hiç beklemeden göreve gitti. Şehit Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşker ise 8 yıl önce şehit verdiği kızını mezarı başında gözyaşlarıyla andı.

Kızı Demet Sezer'in 8 yıl önce şehit olmasına rağmen acısının dinmediğini belirten anne Zeynep Köşker, "Ciğerlerim yanıyor. Bir anne ne söyleyebilir? Ciğerimi, kuzumu bana versinler, ben dünyadan vazgeçerim. Yeter ki ciğerim gelse de beni koklasa, ben onu koklasam. Hem yavrusuna hem de yavruma hasretim. Ciğerim, Demet'im, çakır gözlüm, sümbül boylum, ne oldu yavrum? Diyorum. Bu kadar mı ananızı garip koydunuz, gittin diyorum. Beni ateşe, köze bıraktın, canım yavrum diyorum. Aç kalın, açıkta kalın ama ciğer acısı görmeyin. Annemi, babamı, kardeşlerimi ve eşimi de kaybettim ama ciğer acısı başkaymış. Sabahlara kadar yavrumu sayıklıyorum. Kolay bir şey yaşamıyorum" diye konuştu.

Özel Harekat Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosu'nda çalışan Sezen, şehit ailelerine ulaşmakla görevliydi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehidi Demet Sezen'in annesinden duygusal açıklama - Son Dakika

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