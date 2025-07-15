15 Temmuz Şehidi Fuat Bozkurt\'un ailesi acı günü unutamıyor

Ankara'da 15 Temmuz gecesi şehit düşen Fuat Bozkurt'un ailesi, 9 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acıyı unutamıyor. Anne Sebahat Bozkurt, "Abdest alıp çıktı, belki şehit olurum dedi İçine doğmuştu" derken, ağabeyi Fatih Bozkurt ise kardeşini hastane hastane arayarak bulduğunu anlattı.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen, Ankara'da şehit düşen Malatyalı Fuat Bozkurt'un ailesi o gece yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Şehit Fuat Bozkurt'un annesi Sebahat Bozkurt, oğlunun o gece evden çıkmadan önce abdest aldığını belirterek, "Oğlum 15 Temmuz gecesi evden çıktı ve bir daha dönmedi. Askerle polisin çatıştığını söyledi, duş aldı ve çıktı. 5 kardeşin en küçüğüydü. Acımız hala taze. Ne söyleyeyim. Mekanı cennet olsun. Babasını arayıp 'Dışarı çıkacağım' demiş. Bana da 'Anne abdestimi alıp çıkacağım, belki şehit oluruz' dedi. İçine doğmuştu yavrum, kendi şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Şehidin ağabeyi Fatih Bozkurt ise, "Ona bunu yapanlar Allah'ından bulsun. Hesabımı ahirete bıraktım. O gece Malatya'daydım. Normalde pazar günü Ankara'ya dönecektim. Kardeşim iş makinesi operatörüydü, birlikte çalışıyorduk. Cumartesi sabah sadece yaralı olduğuna dair haber geldi. Hemen Ankara'ya gittim. Hastanelerde kardeşimi aradım. Alt geçitte vurulduğu için kim götürdü, nereye götürüldü bilmiyorduk. Hastanede ismi 'Fırat' olarak yazılmıştı. Teşhis ederek bulabildim. Pazartesi sabah adli tıptan teslim aldık, aynı gün akşam saatlerinde Malatya'da defnettik" dedi.

Aileyi oğullarının şehadetinin yıl dönünde ziyaret eden MAGİNDER Başkanı Salih Karademir de, "Şehidimiz Fuat kardeşimizi asla unutmayacağız. O gece milletimiz gövdesini tanklara siper etti. 15 Temmuz, Çanakkale'den sonra yazılmış ikinci büyük destandır. Biz MAGİNDER olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin yanındayız. Bu milletin birlik ve beraberliği olduğu sürece hiçbir terör örgütü başarıya ulaşamaz" diye konuştu. - MALATYA