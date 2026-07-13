BTÜ’de 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank Anıldı - Son Dakika
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BTÜ’de 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank Anıldı

BTÜ’de 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank Anıldı
13.07.2026 11:11  Güncelleme: 11:12
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk'ü ağırladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ablası ve 15 Temmuz Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk'ü ağırladı. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen programda Arslantürk, "Karanlığı Aydınlatan Bilim ve İman: Bir Şehidin Portresi" başlıklı söyleşide öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Moderatörlüğünü BTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Burak Çakırca'nın yaptığı programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, akademisyenler ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"O gece Çanakkale ruhu yaşandı"

15 Temmuz gecesi yaşananlar, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın hayatı ve milletin darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi anlatan Varak Arslantürk, 15 Temmuz'un milletin topyekün verdiği bir bağımsızlık mücadelesi olduğunu vurguladı. Ayşe Varank Arslantürk, o gece Türkiye'nin her kesiminden insanın vatanı için meydanlara çıktığını belirterek, "O gece İstanbul'da da Ankara'da da bir Çanakkale yaşandı. En küçüğü 15 yaşında, en büyüğü 60'lı yaşlarında şehitlerimiz vardı. Yediden yetmişe herkes vatanı için mücadele etti. Rabbim milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın" dedi.

"İlhan Varank'ın en büyük özelliği dürüstlüğüydü"

Konuşmasında ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın hayatından da örnekler paylaşan Arslantürk, onun dürüstlüğü ve haksızlık karşısındaki tavizsiz duruşuyla tanındığını söyledi. Eğitim hayatında çeşitli zorluklarla karşılaşmasına rağmen hiçbir zaman pes etmediğini belirten Arslantürk, "İlhan'ın hayatı bize bir öğrenciden asla vazgeçilmemesi gerektiğini gösteriyor. O da hiçbir zaman kendinden vazgeçmedi. Azimle çalıştı, Türkiye derecesi yaptı, yurt dışında eğitimini tamamladı ve ülkesine hizmet etti" ifadelerini kullandı.

"Haksızlığa sessiz kalmadığı için sokağa çıktı"

15 Temmuz gecesi Prof. Dr. İlhan Varank'ın sokağa çıkmasının en önemli nedeninin haksızlığa karşı durmak olduğunu ifade eden Arslantürk, "İlhan'ın haksızlığa tahammülü yoktu. 'Bize kimse müdahale edemez, bu ülkeyi milletin iradesi yönetir' diyerek evden çıktı. O gece yaptığı da hayatı boyunca savunduğu adalet anlayışının bir yansımasıydı" dedi.

"Gerçek kahramanlarımızı gençlere anlatmalıyız"

15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Arslantürk, gençlerin milli kahramanlarını tanıması gerektiğini vurguladı. Arslantürk, "Çocuklarımız kahraman denildiğinde yalnızca çizgi film karakterlerini değil, bu ülke için canını veren gerçek kahramanları hatırlamalı. 15 Temmuz'u bir milli mücadele gecesi olarak anlatmalı, gençlerimizin bu kahramanlıklarla gurur duymasını sağlamalıyız" diye konuştu.

"Çocuklarımızı Değerlerimizle Yetiştirmeliyiz"

Ailelere de seslenen Arslantürk, çocukların eğitim süreçlerinde ailelerin sorumluluğunun büyük olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı yetiştirirken kolaycılığa kaçmamalıyız. Onların kimlerle vakit geçirdiğini, nasıl bir eğitim aldığını bilmeli ve aile olarak her zaman yanlarında olmalıyız. Çocuklarımızı başkalarının değil, kendi değerlerimizin rehberliğinde yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. FETÖ'nün gençleri din ve eğitim üzerinden istismar ettiğini söyleyen Arslantürk, aileler ile eğitimcilerin bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini dile getirdi.

Program, günün anısına hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kültür, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ’de 15 Temmuz Şehidi İlhan Varank Anıldı - Son Dakika

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