15 Temmuz Şehidi Samet Uslu Kabri Başında Dualarla Anıldı

15 Temmuz 2016'da FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Trabzon'un Akçaabat ilçesi nüfusuna kayıtlı Samet Uslu, şehadetinin 10. yılında kabri başında düzenlenen programla dualarla anıldı.

Akçaabat'ta bulunan kabri başında gerçekleştirilen anma programına Trabzon Valisi Tahir Şahin, il protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehit Samet Uslu ve tüm şehitler için dualar edildi. Programın ardından katılımcılar, şehidin kabrine karanfil bırakarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi Tahir Şahin, FETÖ'nün 10 yıl önce aziz milletin iradesine yönelik hain bir darbe girişiminde bulunduğunu belirterek bu kalkışma sırasında 253 vatandaşın şehit olduğunu söyledi. Trabzon'un tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de vatanına, milletine ve milli iradeye sahip çıktığını ifade eden Şahin, "Bugün Trabzonumuzun da tarihin her sürecinde olduğu gibi ülkesinin, milletinin ve aziz iradesinin yanında olan evlatlarından Samet Uslu kardeşimizin kabrini, muhterem ailesi ve il protokolümüzle birlikte ziyaret ederek dualar ettik" dedi.

Milletin iradesine yönelik her türlü ihanet girişimine karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Şahin, "Biz Trabzon'da ve ülkenin her yerinde milletin temiz iradesine saldıracak bütün oluşumlara, bütün ihanet şebekelerine karşı dün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durduğumuz gibi bundan sonra da her zaman dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu kararlılığı bütün evlatlarımıza aktaracağız. Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize huzur, mutluluk ve sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda, vatanı ve milli iradeyi korumak uğruna canını feda eden şehit Samet Uslu, dualar ve minnet duygularıyla yad edildi. - TRABZON