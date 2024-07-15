15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi\'ne Ziyaret

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaretçiler anıtta Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu, müzede hatıra fotoğrafları çektirdi ve belgeseller izledi. Gazi olan Üzeyir Civan, şehit yakını İbrahim Güder ve kardeşi şehit olan Fuat Yavuz da konuşmalar yaptı.

15.07.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümü sebebiyle vatandaşlar Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Şehitler anıtına uğrayan ziyaretçiler burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Vatandaşlar, anıt ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederek hatıra fotoğrafları çektirip, 15 Temmuz gecesine ait belgeselleri izledi.

"15 Temmuz'da gazi olma şerefi, onuruna layık olduk"

15 Temmuz darbe gecesi gazi olan Üzeyir Civan, "15 Temmuz'da gazi olma şerefi onuruna layık olduk. Kolumuzu feda ettik. Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini vatan için bu cennet vatan için feda edebilsem. Buraya şehit kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Allah onların hepsinden razı olsun. O gün 15 Temmuz'un alaca karanlığında çok büyük bir mücadele verildi. Biz de Tuzla Orhanlı gişelerinde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim sağ elimden de yaralandım. Bu vatan sağcısıyla solcusu Alevisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkeziyle hepimizin. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin, ne benim, bu vatan hepimizin" dedi.

"Bu hainlere fırsat vermeyeceğiz"

Şehit yakını İbrahim Güder, "15 Temmuz'da hain darbe gecesinde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen şehit Mehmet Güder'in oğluyum. 8. yıl sene-i devresindeyiz. Yani unutmuyoruz o geceyi ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim bir kez daha yaşattırmasın kimseye. Şehit evladı olmak bambaşka, güzel bir duygu. Ama biz bu hainlere vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.

"O gece sabahlara kadar mücadele verdik"

15 Temmuz'da kardeşi şehit olan Fuat Yavuz, "15 Temmuz gecesi en küçük kardeşim Fahrettin Yavuz'u TRT Harbiye Binası'nın önünde şehit verdik. O gece sabahlara kadar büyük bir mücadele verdik. Çok şükür büyük bir bedel ödedik ama bugün ülkemizin birliğinde, beraberliğiyle sapasağlam ayaktayız. Ama inanın 15 Temmuz'u sanki dün yaşadık gibi. Şehidimizi dün kaybetmişiz gibi. İçimizdeki o ateş hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecek de. 4 kardeş olarak sokağa çıktık, 4 kardeşimiz de keşke şehit olabilseydik. Ama en küçüğümüze nasip oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Üsküdar, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret - Son Dakika


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:11:40. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement