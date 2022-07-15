15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri anıldı

15.07.2022 11:55
15 Temmuz şehitleri anıldı

Ordu Valiliği tarafından '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' çerçevesinde Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Ordu Valiliği tarafından '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' çerçevesinde Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Eskipazar mevkiindeki Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunan ve dualar edilen programda Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehitlik özel defterini imzaladı.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz destanının 6'ncı yılında tüm şehitleri rahmetle ve şükranla andıklarını belirtti. Sonel, "O gece devletin içerisine sızmış hain FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu kalkışma, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kahraman aziz milletimizin el birliği ile mücadele edildiği ve hakikaten destan yazıldığı bir gece. Allah'ım bir daha öyle bir gece yaşatmasın inşallah. Rabb'im devletimizi, vatanımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı ve ezanımızı bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

Programda Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve protokolün katıldığı programda şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programının sonunda Protokol üyeleri tarafından günün anlamına ilişkin şehitliğe fidan dikimi gerçekleştirildi. Anma programları, gün içerisinde çeşitli etkinlikler devam edecek. - ORDU

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Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

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