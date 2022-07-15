Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitleri anısına 8 saatlik yürüyüş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitleri anısına 8 saatlik yürüyüş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü

15.07.2022 08:04

Son dakika genel haberine göre 15 Temmuz Şehitleri anısına 8 saatlik yürüyüş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde bir vatandaş şehitlerin anısına Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü.

15 Temmuz Şehitleri anısına 8 saatlik yürüyüş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü

İSTANBUL - 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde bir vatandaş şehitlerin anısına Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü. Elinde Türk Bayrağı ile yürüyen vatandaş, "Recep Tayyip Erdoğan Parkından çıktım. Çünkü darbe girişimi Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Devlete yapılmıştı. Vatana yapılmıştı" dedi.

Dün akşam saat 21.30'da Saffet Gümüş isimli bir vatandaş 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününde şehitlerin anısına Esenyurt'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkından yola çıkıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü.

Esenyurt'tan başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde biten 8 saatlik yürüyüş boyunca elinden Türk Bayrağını bırakmayan Saffet Gümüş'ün yürüyüş anları Mecidiyeköy'de İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri yürüyen vatandaşa eskortluk yaptı

8 saat süren 37 kilometrelik yürüyüş boyunca Saffet Gümüş'ün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından güvenliği sağlandı.

"Recep Tayyip Erdoğan Parkından çıktım. Çünkü darbe girişimi Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Devlete yapılmıştı. Vatana yapılmıştı"

Farkındalık yürüyüşü yapan Saffet Gümüş, "İstanbul Esenyurt'tan çıktım saat 21.30'da. Bu bir farkındalık yürüyüşü çünkü bizim 15 Temmuz şehitlerine vefa borcumuz çok. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. 251 şehit 2196 gazi verdik. Tek sevdaları vardı vatan, millet ve bayrak. Aynı sevda bende de var. Tek sevdam vatan, bayrak, millet ve devlet diyorum. Bunun için çıktık yola. Şu anki gençlere sesleniyorum. Gençler, bizim başka bir vatanımız yok. Bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkalım. Vatan elden giderse namus gider, bayrak gider, annen gider, baban gider, yarin gider diyorum. Çünkü vatansız olmaz. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Tokat 15'li Torunları dernek başkanıyım. Adım Saffet Gümüş. Bugünkü yürüyüşümde şehitlere vefamız olsun dedik ve onun için çıktık yola. Yolumuz çetin, yolumuz şehitler yolu. İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkından çıktım. Çünkü darbe girişimi Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Devlete yapılmıştı. Vatana yapılmıştı. Onun için o parktan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin olduğu parktan çıktım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gideceğim. Sağ olsun İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz beni takip ediyor. Allah, İçişleri Bakanımızdan, İstanbul Emniyetinden, İstanbul Valisinden razı olsun. İstanbul halkından Allah razı olsun diyorum çünkü o gece birlik olduk beraber olduk ve vatanı kurtardık diyorum"

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitleri anısına 8 saatlik yürüyüş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 15 Temmuz Şehitleri anısına 8 saatlik yürüyüş: 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne yürüdü - Son Dakika
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