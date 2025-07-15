15 Temmuz Şehitleri Suluova\'da dualarla anıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Programa Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şen, MHP İlçe Başkanı Adem Duyuran, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler, Hacı Mustafa Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif ve açılan 15 Temmuz temalı resim sergisiyle başladı. Katılımcılar, hain darbe girişiminde şehit olan kahramanlar için dualar etti.

Daha sonra İlçe Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Program, İlçe Müftülüğü'nce yapılan dua ile sona erdi. - AMASYA