15 Temmuz Şehitlerinin Aileleri Edirnekapı Şehitliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerinin Aileleri Edirnekapı Şehitliğini Ziyaret Etti

15 Temmuz Şehitlerinin Aileleri Edirnekapı Şehitliğini Ziyaret Etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin anneleri ve babaları, duygusal anlar yaşadı. Şehitlerin kabirlerini ziyaret edenler, hain darbe girişiminin unutulmaz bir gece olduğunu belirtti. Şehit aileleri, Allah'ın bu acıları bir daha kimseye yaşatmamasını diledi ve vatanlarına, milletlerine ve devletlerine minnetlerini ifade etti.

15.07.2024 11:46  Güncelleme: 11:50
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde şehit yakınları Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Oğlunun Saraçhane'de şehit olan Ercan Kat'ın annesi Atike Yağmur, "Gece 01.30'du başından vuruldu. Hep onunla yaşıyoruz. O günleri Allah bir daha göstermesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Vatanımız milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8.yıl dönümünde şehit yakınları Edirnekapı Şehitliğinde duygusal anlar yaşadı. Şehitlikte ziyarette bulunanların arasında 1995 yılında Tunceli'de şehit olan Enver Yorulmaz'ın babası Yusuf Yorulmaz'da evladının kabrine ziyarette bulundu. Oğlunun çatışmada şehit olduğunu belirten Yorulmaz, "Benim oğlum çatışmada şehit oldu 18 arkadaşıyla beraber. Bunlar da bizim çocuklarımız. Ben her zaman gelirim buraya şehitlerimize dua okumaya. Oğluma geldiğim zaman buraya da geliyorum" dedi.

"Hepimiz sokaklara döküldük"

15 Temmuz gecesinin unutulmaz bir gece olduğunu söyleyen Yorulmaz, "Her şey vatan için, 15 Temmuz gecesi unutulmaz. Hepimiz sokaklara döküldük. Hepimiz canımızı vatan için seve seve veririz. Benim oğlum da verdi canını seve seve. Bana 'Biz bu hainlerin peşinden koşmazsak siz orada rahat oturamazsınız' diyordu. En son hainler içimizde çıktı burada" şeklinde konuştu.

"Allah bu acıları bir daha kimseye yaşatmasın"

Şehitliği ziyaret edenlerin arasında 15 Temmuz gecesi şehit olan Ercan Kat'ın annesi Atike Yağmur, oğlunun Saraçhane'de şehit olduğunu belirterek "Dışarıdaydı zaten orada da gitmiş hemen. Gece 1.30'du başından vuruldu. Hep onunla yaşıyoruz. Her dakika hatıralarıyla. Diğer oğlum saniye dahi unutturmaz. O günleri Allah bir daha göstermesin. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bu acıları bir daha kimseye yaşatmasın. Vatanımız milletimiz sağ olsun, devletimiz var olsun. Cumhurbaşkanımıza Allah sağlık versin hep başımızda dursun" diye konuştu.

"Tahsin göğsünden tek kurşunla vurularak şehit edildi"

15 Temmuz gecesi şehit olanların kabirlerini ziyaret edenler arasında bulunan Serhat Çalışkan ise, hain bir kalkışma bu ülkenin birliğine vatanın bütünlüğüne kastedilerek gerçekleştirildiğini belirterek, "Allah onlara şehitlik makamını nasip eyledi. Unutulan insanlar için anma programı yapılır. Biz onları hiç unutmuyoruz. Rahmetle minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Konya'dan dönüşte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haber aldık. Onlar da Bayrampaşa'da Çevik Kuvvetin orada müdahalelerde bulunmuş. Daha sonra Büyükşehir belediyesinin orada ihtiyaç olduğu söylenince bunlar oraya geçiyorlar. Tahsin göğsünden tek kurşunla vurularak şehit edildi o akşam. Yanındaki arkadaşlarla irtibat halindeydik sabaha kadar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitlerinin Aileleri Edirnekapı Şehitliğini Ziyaret Etti - Son Dakika


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