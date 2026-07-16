15 Temmuz'un 10. yılı Saraybosna'da panel ile anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılı Saraybosna'da panel ile anıldı

15 Temmuz\'un 10. yılı Saraybosna\'da panel ile anıldı
16.07.2026 16:47
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Saraybosna'nın tarihi Viyeçnitsa binasında düzenlenen 'Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz' paneline Bosna-Hersekli üst düzey yetkililer katıldı. Panelde, darbe girişiminin demokrasiye ve milli iradeye yönelik bir tehdit olduğu vurgulanırken, Türkiye'nin barışçıl söylemi ve milletin güçlü iradesi öne çıkarıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıldönümü münasebetiyle, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı işbirliğinde, Saraybosna'nın tarihi Viyeçnitsa binasında "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" konulu paneli gerçekleştirildi.

İlginin yoğun olduğu programa; Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zukan Helez, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi eljko Komi, Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Kemal Ademovi ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdi'in yanı sıra çok davetli teşrif etti.

"Demokrasinin zaferi" paneli düzenlendi

Program kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz yöneticiliğinde kapsamlı bir de panel gerçekleştirildi. Demokrasinin Zaferi isimli panele AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Bosna-Hersek İslam Birliği Dış İlişkiler ve Diaspora Dairesi Başkanı Büyükelçi Muhammed Jusic, Prof. Dr. Admir Mulaosmanovic ve Doç. Dr. Mustafa Krupalija konuşmacı olarak yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da programa bir video mesaj gönderdi.

"Bu hain girişim herhangi bir darbe girişimi ile karıştırılmamalı"

Panelin Moderatörlüğünü üstlenen TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmasında söz konusu darbe girişiminin herhangi bir darbe girişimi ile karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Hain girişimin doğrudan Türkiye demokrasisine, Türk milli varlığına ve milli iradeye yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Bu yapılan, Türkiye Cumhuriyetinin istikrarlı ve sıkı şekilde yürütülen ekonomi politikası başta olmak üzere milletimizin bekasını tehdit eden bir darbe girişimiydi. Şükürler olsun ki güçlü demokratik tecrübemiz ve milletimizin güçlü iradesi devreye girdi ve bu alçakta girişim bastırıldı" şeklinde konuştu.

Türkiye cumhuriyetinin söylemi de eylemi de barış üzerinedir

Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük bilinci etrafında toplanmış bir toplum olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Milletimiz ve devletimiz sadece kendi ülkesinde barışı istemiyor. Dünyaya da barış öneriyor. Bunu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında ve çalışmasında görmem mümkündür. Devletimizin ana stratejisi, söylemi ve eylemi de her zaman bu yönde olmuştur. Bu program vesilesiyle bir kez daha 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz İnşallah, devletimiz ve milletimiz bundan sonra böylesi hain girişimlere maruz kalmayacak ve hedeflerine güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, panelin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle gerçekleştirilen programlara teşrif etti. Yılmaz, son olarak Saraybosna'daki TRT Balkan'ın merkezini de ziyaret ederek, kanal yönetimi ve personelle bir araya geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

Saraybosna, 15 Temmuz, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 10. yılı Saraybosna'da panel ile anıldı - Son Dakika

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