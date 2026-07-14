15 Temmuz'un 10. yılında Balıkesir'den demokrasi mesajı - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında Balıkesir'den demokrasi mesajı

15 Temmuz\'un 10. yılında Balıkesir\'den demokrasi mesajı
14.07.2026 16:45
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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık ve demokrasiye sahip çıktığını, hain FETÖ darbe girişimine karşı tanklara yüreğiyle karşı durduğunu belirterek şehitleri andı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Aydemir, "15 Temmuz, milletimizin iradesine vurulmak istenen zincirleri kırdığı, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı kutlu bir direniştir" dedi.

15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, aynı zamanda Türk milletinin tüm dünyaya verdiği tarihi bir demokrasi dersi olduğunu ifade eden Aydemir, Balıkesir'in de Kuvayımilliye ruhuna yakışır şekilde o gece meydanlarda tek yürek olduğunu söyledi.

"O gece kazanan millet, kaybeden ihanet oldu"

15 Temmuz gecesinde milletin gösterdiği cesaretin dünya demokrasi tarihine geçtiğini belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Bundan tam 10 yıl önce, devletimizi ele geçirmek isteyen hain FETÖ terör örgütü, milletimizin silahını yine bu millete doğrulttu. Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı; bu aziz millet, esareti kabul etmeyecek kadar büyük bir inanca ve güçlü bir vicdana sahipti. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle meydanlara inen milyonlar, tanklara, uçaklara ve silahlara karşı yalnızca yüreğini ortaya koydu. O gece kazanan millet oldu, kaybeden ise ihanet. 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimi engellenmedi. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipsiz olmadığı, ezanların susturulamayacağı, bayrağımızın indirilemeyeceği ve milli iradenin asla teslim alınamayacağı bütün dünyaya ilan edildi."

Mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle anan Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak bunu, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz. Başta Ömer Halisdemir olmak üzere, vatan uğruna şehit düşen 252 kahramanımızı rahmet, minnet ve dualarla anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacak, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'un 10. yılında Balıkesir'den demokrasi mesajı - Son Dakika

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