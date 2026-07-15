15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen dron gösterisi gökyüzünü aydınlattı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde özel dron gösterisi düzenlendi. Yüzlerce dronun senkronize şekilde gerçekleştirdiği gösteride gökyüzüne Türk bayrağı, ay yıldız ve 15 Temmuz'u simgeleyen çeşitli figürler yansıtıldı.
İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, renkli görüntüler geceye damga vurdu. Dron gösterisi, köprü çevresinden ve farklı noktalardan görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › 15 Temmuz'un 10. yılında köprüde dron şovu - Son Dakika
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