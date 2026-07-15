15 Temmuz'da şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz'da şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı

15 Temmuz\'da şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı
15.07.2026 08:30
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Niğde'ye gelen vatandaşlar, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretçiler, kahramanlığıyla darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'e minnet duygularını dile getirirken, Yozgat, Tekirdağ gibi illerden gelen vatandaşlar da duygu dolu açıklamalarda bulundu. Ziyaretlerin gün boyunca sürmesi bekleniyor.

15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden Niğde'ye gelen vatandaşlar, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren ve adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dua eden ziyaretçiler minnet duygularını dile getirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden gelen Abdulvahit Yılmaz, şehit Halisdemir'i her zaman dualarında yaşattıklarını belirterek, "Niğde'ye ilk kez kabir ziyareti için geldim. Böyle bir evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor. Düşündükçe duygulanıyoruz. Sadece bugün değil, her zaman Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Emirhan Doygun ise 15 Temmuz gecesini küçük yaşta olduğu için tam hatırlayamadığını ancak sonradan araştırarak öğrendiğini ifade ederek, "Vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yıldız Doygun da yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "O gün yaşananlar için çok üzgünüz. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ama Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Buradan sonra annesi için de dua etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrindeki ziyaretlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı - Son Dakika

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