15 Temmuz'un Anlamı Vurgulandı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, bu anlamlı günün yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, Türk milletinin iradesine, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığı destansı bir direnişin adı olduğunu vurguladı.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Hatipoğlu, milli iradenin ve vatan savunmasının önemine dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz; yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değil, aziz milletimizin iradesine, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığı destansı bir direnişin adıdır. Bundan tam 10 yıl önce, tanklara, uçaklara ve silahlara karşı; imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle meydanlara inen milletimiz, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözünü tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. İrade bizim, vatan bizim!" - ESKİŞEHİR