15 Temmuz\'un hafızası Kütahya Zafer Meydanı\'nda yaşatılıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma ve Deneyimleme Çadırı", Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı.

Açılış programına AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, sivil toplum kuruluşları, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Musa Işın, 15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, Türkiye'yi parçalamayı ve işgal etmeyi hedefleyen hain bir teşebbüsün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletin cesareti ve kararlılığı sayesinde bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz'un Cumhuriyet tarihinin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Işın, o gece ortaya çıkan milli birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Anma ve Deneyimleme Çadırı'nın tarih bilinci ile milli şuurun güçlendirilmesine katkı sağlayacağını dile getiren Vali Işın, vatandaşları çadırda bulunan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmaya davet etti. Deftere yazılan mesajların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına iletileceğini belirten Işın, konuşmasının ardından anı defterini imzaladı.

Vali Işın, anı defterine yazdığı mesajında, 15 Temmuz'un milletin vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak yazdığı eşsiz bir destan olduğunu ifade ederek, aziz şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri ise şükranla andı.

Açılışın ardından protokol üyeleriyle birlikte çadırı gezen Vali Musa Işın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kronolojik olarak anlatıldığı sergi alanlarını, şehitler bölümünü, sanal gerçeklik deneyim alanını ve interaktif uygulamaları inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden Işın, çocuklarla da bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

15 Temmuz gecesinde yazılan kahramanlık destanını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Anma ve Deneyimleme Çadırı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak. - KÜTAHYA