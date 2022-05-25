150 saman balyası küle döndü - Son Dakika
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150 saman balyası küle döndü

25.05.2022 21:55

150 saman balyası küle döndü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

150 saman balyası küle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan yangında 150 saman balyası yandı.

Olay, Kartepe ilçesinde bulunan Mesudiye Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B.'ye ait saman balyaları bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü. 150 saman balyasının yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü
150 saman balyası küle döndü

YORUMLAR
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150 saman balyası küle döndü 150 saman balyası küle döndü Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı Fabrikada buhar kazanı bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 150 saman balyası küle döndü - Son Dakika


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