Üye Girişi
156 kiloluk doktor adayı, hastalara daha iyi hizmet vermek için 8 ayda 50 kilo verdi - Son Dakika

156 kiloluk doktor adayı, hastalara daha iyi hizmet vermek için 8 ayda 50 kilo verdi

09.01.2022 00:57
156 kiloluk doktor adayı, hastalara daha iyi hizmet vermek için 8 ayda 50 kilo verdi

ISPARTA (İHA) – Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki İsmail Uçar ameliyatsız, ilaçsız tamamen diyet ve egzersiz gibi doğal yollarla 8 ayda 50 kilo verdi.

ISPARTA (İHA) – Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki İsmail Uçar ameliyatsız, ilaçsız tamamen diyet ve egzersiz gibi doğal yollarla 8 ayda 50 kilo verdi. Doktor adayı Uçar, kilosunun günlük hayatını olumsuz etkilediğini belirterek mesleğe başladığında hastalarına daha iyi hizmet edebilmek için de bu kiloyu verdiğini söyledi. Kilo vermeye hızla devam eden Uçar, "Beni hırslandıran asıl şey başta sağlığım olmak üzere ileride yapacağım meslek oldu. Ben kalp damar cerrahı olmak istiyorum. Bu bölümünde getirdiği fiziksel koşullar benim için çok zorluydu" dedi.

Isparta'da tıp eğitimi gören 24 yaşındaki İsmail Uçar, uzun yıllar kilo problemi yaşayınca çareyi diyetisyene gitmekte buldu. Diyetisyen eşliğinde ölçümleri alınan Uçar, kontrollü sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri verilerek takibe alındı. 8 aylık bir süreçte 50 kilo vererek büyük bir başarıya imza atan genç adamın beden kitle indeksi ise yüzde 48'den 32'ye kadar geriledi. Herhangi bir operasyon ve ilaç kullanmadan tamamen doğal yollarla sekiz ayda 156 kilodan 106 kiloya kadar düşen İsmail Uçar," Kimse kilolu olmak zorunda değil" dedi.

"8 ay gibi kısa bir sürede 50 kilo kaybettik"

Süreç hakkında bilgi veren Diyetisyen Yasin Ayyıldız, "İsmail beyle yaklaşık 8 ay önce yollarımız kesişti, kendisi bir hekim adayı tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Birlikte sekiz ay gibi kısa bir sürede 50 kilo kaybettik. İsmail Bey derslerinde gösterdiği başarıyı ve azmi aynı şekilde beslenme ve egzersiz programında da göstererek bu sürecin bizim için yorucu olmamasını ve hızlı bir şekilde geçmesini sağladı" diye konuştu.

"Kalp damar cerrahı olmak istiyorum"

Hikayesinden bahseden ve sağlığı başta olmak üzere özellikle kariyeri için kilo verdiğini söyleyen İsmail Uçar, "Son sınıf tıp fakültesi öğrencisiyim. Diyetisyen Yasin hocamla beraber 8 ay gibi kısa bir süre içerisinde doğru beslenme ve egzersiz programı ile 50 kilo verdim. Beni hırslandıran asıl şey başta sağlığım olmak üzere ileride yapacağım meslek oldu. Ben kalp damar cerrahı olmak istiyorum. Bu bölümünde getirdiği fiziksel koşullar benim için çok zorluydu, örnek vermek gerekirse hastalarla ilgilenirken özellikle ayakta durma konusunda çok zorluk çekiyordum" şeklinde konuştu.

"Beğendiğim kıyafeti değil üstüme olanı alıyordum"

Aşırı kilolu olmanın sosyal hayatına etkisini anlatan ve çektiği zorluklardan örnekler veren İsmail Uçar, "Sosyal hayatımda da zorluklar çektim. Bir alışveriş merkezine gittiğim zaman beğendiğim kıyafeti değil de üstüme olan kıyafeti almak zorunda kalıyordum, bu da benim psikolojimde çok büyük bir etki yaratıyordu. Aynı zamanda günlük hayatımda da çok sorunlar çektim çünkü yaşam kalitem çok azdı, hareket kabiliyetimden, sosyal ve özel hayatıma kadar çok sıkıntılar çektim. Kimse kilolu olmak zorunda değil, istediğiniz kilo ve sağlıklı yaşama azim ve sabır göstererek ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

YORUMLAR
500

İsmail Uçar, Diyetisyen, Isparta, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 156 kiloluk doktor adayı, hastalara daha iyi hizmet vermek için 8 ayda 50 kilo verdi - Son Dakika


Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz Kazakistan'da kaosu zirveye taşıyacak sözler! Cumhurbaşkanı'ndan eylemcilere: Onları öldürmeliyiz         
00:24
Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü         
21:55
Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor         
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız         
17:32
Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi         
16:23
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 01:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: 156 kiloluk doktor adayı, hastalara daha iyi hizmet vermek için 8 ayda 50 kilo verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement