16 yaşında evlendi, iki çocuğuyla eşi tarafından terk edildi

Adana'da 5 yıl önce 16 yaşında evlenen ve iki çocuğu olan bir kadın, eşi tarafından başka bir kadın için terk edildiğini ve boşanamadığını iddia ederek, zor durumda kaldığını ileri sürdü.

21 yaşındaki Rabia Bakdur, bundan 5 yıl önce M.B. (24) isimli şahısla evlendi. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak bir süre sonra Rabia Bakdur'un iddiasına göre eşi uyuşturucu bağımlısı oldu. Bu nedenle evde huzursuzluk çıkmaya başladı. Daha sonra da M.B. başka bir kadınla sevgili olunca iki çocuğu ve eşini bıraktı. 2 çocuk annesi evlatlarına bakacak birilerini bulduğunda tarım işçisi olarak çalışıp geçimlerini sağlamaya çalışmasına rağmen zorda kaldı. Perişan bir yaşam süren kadın eşinden boşanmak istedi ancak kocası boşanmaya yanaşmayınca bunu da başaramadı.

Eşinin kendisini başka bir kadın için terk ettiğini, iki çocuğuyla perişan olduğunu belirten Rabia Bakdur, "Tarlaya gitmediğim zaman çok zorluk yaşıyorum. İki çocuğumla tek başıma kaldım. Boşanmak istiyorum boşanamıyorum da. Bana haber gönderiyor, 'onunla kesinlikle boşanmayacağım' diyormuş. Ama eve de gelip çocuklarına da bakmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. - ADANA