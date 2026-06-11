17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali "Kuğu Gölü" ile Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali "Kuğu Gölü" ile Sona Erdi

11.06.2026 12:08  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Çaykovski'nin başyapıtı 'Kuğu Gölü' ile kapandı. 21 Mayıs-10 Haziran arasında 13 eser ve 22 temsil sunulan festivalde yerli ve yabancı sanatçılar sahne aldı.

(İSTANBUL) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, klasik bale repertuvarının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" ile sona erdi.

21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında 13 eser, 22 temsil ile izleyici karşısına çıktı. Yerli ve yabancı sanatçıların yer aldığı festival, geniş programıyla binlerce sanatseveri ağırladı.

Festivalin kapanışında sahnelenen "Kuğu Gölü", İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin prodüksiyonuyla yorumlandı. Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde sahnelenen eser, lanetlenmiş prenses Odette ile Prens Siegfried'in aşk hikayesini etkileyici koreografi ve görsel tasarımla sahneye taşıdı. İlk temsilde Ankara Devlet Opera ve Balesi başdansçılarının konuk sanatçı olarak sahne alması da geceye ayrı bir anlam kattı.

Festivalin açılışı ise İtalyan romantik operasının önemli eserlerinden "Lucia di Lammermoor" ile yapıldı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, dünyaca ünlü rejisör Jean-Louis Grinda'nın yorumuyla prömiyer yaptı.

Programın öne çıkan yapımlarından biri olan "La Traviata", İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçılarını aynı sahnede buluşturdu. Verdi'nin ölümsüz eseri, Recep Ayyılmaz rejisiyle festival izleyicisinden yoğun ilgi gördü.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Doğu ile Batı arasında kurduğu kültürel köprüyü anlatan "Saraydan Kız Kaçırma" operası da festivalin dikkati çeken yapımları arasında yer aldı. Caner Akın rejisiyle sahnelenen eser, Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Festival, klasik eserlerin yanı sıra çağdaş ve yenilikçi yapımlara da ev sahipliği yaptı. Modern Dans Topluluğu İstanbul'un sahnelediği "Pinokyo.exe: Çarpık Zamanlar İçin Bir Kukla", Carlo Collodi'nin klasik hikayesini teknoloji ve dijitalleşme ekseninde yeniden yorumladı. Koreograf Erica Silgoner imzalı yapım, festivalin en çok konuşulan eserlerinden biri oldu.

Modern dans programında ayrıca Aslı Öztürk koreografisiyle sahnelenen "Kız Doğdu/ III" kadınların bireysel ve kolektif varoluş hikayelerine odaklanırken, Ferhat Güneş'in koreografisini üstlendiği "Hiç Kuş Yok" kadına yönelik şiddet ve toplumsal duyarlılık temalarını sahneye taşıdı.

Festival kapsamında düzenlenen 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması da genç dansçılar için önemli bir platform sundu. Final gecesi ve gala programıyla tamamlanan yarışma, dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç bale sanatçılarını İstanbul'da buluşturdu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Sedat–Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı iş birliğiyle yürüttüğü Opera Studio İstanbul Projesi kapsamında yetişen genç solistler de "Opera Studio Sezon Finali" konserinde sahne aldı.

Festival programında yer alan "Altın Çağın Kadınları", "Suleika Lied Akşamı" ve Devlet Çok Sesli Korosu ile ortak gerçekleştirilen "Aurora" konserleri de sanatseverlerden ilgi gördü. Festivalin çocuklara yönelik özel yapımı olan "Küçük Prens" Çocuk Operası ise dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştirerek minik izleyicilerle buluştu.

Opera, bale, modern dans ve konserleri aynı çatı altında buluşturan 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, üç haftalık sanat maratonunun ardından "Kuğu Gölü" ile perdesini kapattı.

Kaynak: ANKA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Festival, Etkinlik, İstanbul, Turizm, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu: “Öcalan’a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı’na çıkacağım Dervişoğlu: "Öcalan'a özgürlük mitingleri yapacaklarmış, ben de Tandoğan Meydanı'na çıkacağım
27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek... 27 fenomene istenen hapis cezası belli oldu: Merve Taşkın, Ceyda Ersoy, Gizem Bağdaçiçek...
Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz Evini satıp altın alan vatandaşın 3 aylık kaybı inanılmaz
Mertens’ten Galatasaray’a beklenmedik cevap Mertens'ten Galatasaray'a beklenmedik cevap
Aziz Yıldırım’dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın Aziz Yıldırım'dan dünya yıldızı talimatı: Ne gerekiyorsa yapın
CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi CHP tartışmalarında sanatçılardan peş peşe yasak kararı: Zülfü Livaneli de topa girdi

12:42
CHP’de kazan kaynarken İnce’den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin
12:22
ABD’den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı
12:06
Dünya Kupası’nda skandal Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
11:52
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
İki oyuncu, A Milli Takım kampından ayrıldı
11:42
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak
11:23
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 13:16:18. #.0.4#
SON DAKİKA: 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali "Kuğu Gölü" ile Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.