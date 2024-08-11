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18 yaşındaki genç kız elektrikli süpürge kablosu ile asılı halde bulundu

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, evde kardeşi tarafından doğalgaz borusuna elektrikli süpürge kablolusu ile asılı halde bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Yusuf Kamacı Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşayan M.Y. evlerine girdiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Kardeşi Nesrin B.Y.'yi evin salonunda doğalgaz borusuna elektrikli süpürge kablosu ile asılı halde bulan M.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve babasının evde bulunmadığı öğrenilen Nesrin B.Y.'nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.