19 Mayıs'ta Altınordu'da Tarih ve Gelecek El Ele Yürüdü: Atatürk ve Şehit Oğlu Aynı Kortejde

(ORDU) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Nurullah Özdemir ile şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer el ele yürüdü.

Tiyatro sanatçısı Nurullah Özdemir, Altınordu'da düzenlenen 19 Mayıs kortejine Ata'nın kıyafetiyle katıldı. Yanında ise şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer vardı.

Altınordu sokaklarında yankılanan marşlar, ellerde dalgalanan bayraklar ve binlerce yurttaşın eşlik ettiği kortej, birlik, vefa ve Cumhuriyet ruhunu yeniden canlandırdı.

CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün sadece bir yürüyüş gerçekleştirmedik; bu toprakların geçmişine, geleceğine ve en çok da gençliğe sahip çıktık. Atatürk'ün izinde, onun emanetine sahip çıkan bu halk oldukça Cumhuriyet daima yaşayacaktır. Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlayabilmemize vesile olan, bu birlik ve beraberlik ortamını her koşulda yaşatan Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Tepe'ye gönülden teşekkür ediyorum."