19 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

19 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 2 kişi tutuklandı

Kastamonu'da 2005 yılında silahla vurularak öldürülen vatandaşın 2 cinayet zanlısı, 19 yıl sonra yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

06.07.2024 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da 2005 yılında silahla vurularak öldürülen vatandaşın 2 cinayet zanlısı, 19 yıl sonra yakalandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.

Olay, 2005 yılında Kastamonu'nun Merkez ilçesi Hacıbey Köyü-Etyemez köyü yol ayrımında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Halil Çamyaran, silahla başına 2 el ateş edilerek öldürülmüştü. 19 yıldır faili meçhul olan cinayetle ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar doğrultusunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde, cinayet aydınlatıldı. Olayla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde cinayeti işlediği tespit edilen H.K. ve N.T. isimli şahısların da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen şahıslardan H.K. ve N.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Hakim, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 19 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
19:39 Almanların öfkesi dinmiyor Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında Almanların öfkesi dinmiyor! Hollanda maçı öncesi taraftarlarımız gözaltında
19:28 Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan “topuklu ayakkabı“ duyurusu infiale yol açtı Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı
18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:18 Sopa ve bıçaklarla saldırdılar Giresun’da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Sopa ve bıçaklarla saldırdılar! Giresun'da düğünde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 23:58:04. #1.12#
SON DAKİKA: 19 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement