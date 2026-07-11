1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk Bayrağı Dalgalandı - Son Dakika
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk Bayrağı Dalgalandı

1915 Çanakkale Köprüsü\'nde Türk Bayrağı Dalgalandı
11.07.2026 17:04
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde Türk bayrağı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde dalgalandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandırıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz'un 10'uncu yılında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Çanakkale Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk bayrağı dalgalandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan sosyal medya paylaşımında ise "Çanakkale Boğazı'nın üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız; bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin ve milletimizin sarsılmaz iradesinin simgesi olarak gururla yükseldi. İrade Bizim Zafer Bizim" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Türk Bayrağı Dalgalandı - Son Dakika

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