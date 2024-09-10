Renault Broadway: Off-Road Araca Dönüştü

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road arazi aracına çevrilen 1995 model Renault Broadway, görenlerin dikkatini çekiyor.

Sahibinin binlerce TL harcayarak 4x4 Off-road arazi aracına çevirdiği 1995 model Renault Broadway, bir süredir Samsun'da sanayide bekliyor. 7'den 70'e yoldan geçen herkesin dikkatini çeken araç, tekerlerinin yüksekliği ile de diğer araçlardan ayrılıyor. SUV ve jiplerden daha yüksek olan aracı gören vatandaşlar, cep telefonlarını çıkartarak, fotoğraf çektiriyorlar.

"17 yıldır sanayide çalışıyorum ilk defa böyle ilginç bir araç görüyorum"

Yıllardır sanayide çalışmasına rağmen Off-road arazi aracına çevrilen araç kadar ilgincini görmediğini dile getiren Suat Yılmaz, "Çok değişik bir araba. 4 çeker yapmışlar. Sosyal medyada da görüyordum ama sanayiye nereden geldi bilmiyorum. 17 yıldır sanayide çalışıyorum ilk defa böyle ilginç bir araç görüyorum. Ben de böyle bir araç yapmayı düşünürüm. Çünkü çok zevkli olacağını düşünüyorum. Çok konforlu olacağını düşünüyorum. Bir de bu aracın çıkamadığı bir yer olmaz, off road aracı gibi bir şey olmuş" dedi.

"Her gördüğümde dönüp bir kez daha bakıyorum"

Araç sahibinin çok zevkli birisi olabileceğini dile getiren Atakan Kural, "Araç uzun zamandır burada duruyor. Her sabah işe gidip gelirken görüyorum. Her defasında dönüp, bakıyorum. Çok dikkat çeken bir araç. Normalinden çok dikkat çeken bir araç olmuş. Aracın sahibi çok zevkli birisine benziyor. Onunla tanışmayı çok isterim" diye konuştu.

"Aracı görünce bir şok geçirdim hemen fotoğrafını çektim"

Dikkat çeken aracın fotoğrafını çekmek için yanına geldiğine değinen Taner Pala, "Aracı görünce bir şok geçirdim. Gelip fotoğraflamak istedim. Sanayide çalışıyorum. Daha önce böyle bir araç görmedim. Nasıl aracı bu hale çevirmişler bilemiyorum. Broadway artık jip olmuş" şeklinde konuştu.

Yıllardır sanayide çalışan esnaf da daha önce sanayide bu kadar ilginç bir araç görmediklerini söylerken, aracın sosyal medyada birçok tırmanma ve zor arazi şartlarında başarılı olma videolarının olduğunu belirttiler. - SAMSUN