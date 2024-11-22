2 ay önce kurulan Kent Konseyi göze çarpan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyor - Son Dakika
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Yerel

2 ay önce kurulan Kent Konseyi göze çarpan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyor

2 ay önce kurulan Kent Konseyi göze çarpan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyor

Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyyub Artar, bir basın toplantısı düzenleyerek, iki aylık görev sürelerinde yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

22.11.2024 10:34  Güncelleme: 10:35
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Bayburt Kent Konseyi Başkanı Eyyub Artar, bir basın toplantısı düzenleyerek, iki aylık görev sürelerinde yapmış oldukları çalışmaları anlattı.

Yeni Cami duvarlarının yenilenmesi, kaygan bir zemine sahip olan rıhtımın yeniden tasarlanması ve alanda bir peyzaj çalışması yapılması gerektiğini Bayburt Belediyesine ilettiklerini ve yatırım planına alınmasını sağladıklarını söyleyen Eyyub Artar, çocukların sıklıkla tercih ettiği Saray Bahçesi'nde ise düzen ve asayiş ile ilgili konuların Belediye Zabıta ekipleri ile aşılacağını, yetmediği takdirde emniyet güçleri ile alanın takipçisi olacaklarını belirtti.

İmarla ilgili tavsiyelerde de bulunduklarını söyleyen Artar, yapılanmaya yeni başlanan yapı adalarında, bodrum, bina çıkması ve çatı katı yapımının verdikleri kötü görüntünün önüne geçmek için emsal hmax uygulamasına geçilmesini talep ettiklerini, bu konuyla ilgili belediyenin bir çalışmasının olduğunu ve onu beklediklerini ifade etti.

Şehit Osman Tepesi'nde parselasyonu yapılarak satışı yapılan Şingah ve Uzungazi mahallelerinin üst kısımlarındaki alanların vatandaşlardan geri alınarak yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Artar, alanda yapılaşma olduğu takdirde telafisi olmayan kötü bir görüntü olacağını, zeminin sertliğinden dolayı hafriyat alımında oluşacak gürültünün rahatsızlık vereceği, yine zemin sertliğinden dolayı belediyece yapılacak olan yol ve alt yapı çalışmalarının zor ve maliyetli olacağı bilgilerini belediye ile paylaştıklarını, bu talebin belediye tarafından kabul görmediğini dile getirdi.

Taş Köprü ile birlikte yenilecek olan Meydan Köprüsü'nün neden yapılmadığını DSİ'ye sorduklarını söyleyen Artar, Müdürlüğün yatırım bütçesinin olmadığı yönünde bir bilgi paylaştığını belirtti.

Geçmiş yıllarda da gündeme getirilen polisevinin yıkılarak valilik ve Ziraat Bankası binaları arasında taş bir PTT binası yapılması talebini Bayburt Valiliğine ilettiklerini bildiren Artar, halkın belediye binasının kat azaltılarak kötü görüntüsünün sona erdirilmesi ve belediyeye bir ek bina gerekliliği yönündeki görüşünün de olduğunu sözlerine ekledi.

24 Eylül 2024 tarihinde kurulan kent konseyinin kurumlara taşıdıkları sorunları ve aldıkları cevapları paylaşan Başkan Artar, çalışma grubu oluşturduklarını, bu grubun içerisinde öğretim görevlisi, eczacı, ziraat mühendisi, doktor, psikolog, sanat tarihçisi, müze araştırmacısı, inşaat mühendisi, mimar, bilgisayar uzmanı gibi arkadaşların olduklarını ifade ederek, önerilerini projelendirme çalışmaları aşamasına taşıyacaklarını söyledi.

Kurumlardan şehirde yapılacak projelerini kent konseyi ile de paylaşmalarını isteyen Artar, ülkenin bulunduğu ekonomik durumun da göz önünde bulundurularak, halkın rahatsızlık duyduğu kronikleşen sorunları gündeme taşımaya çaba gösterdiklerini ifade etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Belediye, Ekonomi, bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2 ay önce kurulan Kent Konseyi göze çarpan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyor - Son Dakika

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