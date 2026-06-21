2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Muhammed Bingül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammed Bingöl, henüz belirlenemeyen bir nedenle üçüncü kattaki evin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.