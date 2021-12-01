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20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet - Son Dakika

20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet

01.12.2021 11:50
20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet

Yazar ve iş adamı Hanri Benazus, binlerce fotoğraftan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Yazar ve iş adamı Hanri Benazus, binlerce fotoğraftan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladı. Bu değerli koleksiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesine kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Hayatımda aldığım en güzel ödül. Bize bıraktığınız emaneti başımızın üzerinde taşıyacağız" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar ve iş adamı Hanri Benazus, 20 bin adet fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sergi ve etkinliklerinde kullanılacak fotoğrafların belediyeye devri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlık makamında protokol yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bize çok büyük bir gurur yaşattınız. İyi ki varsınız, iyi ki bütün ömrünüzü böyle bir çalışmaya adamışsınız. Biz de Atamızın fotoğraflarını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bize bıraktığınız emaneti başımızın üstünde taşıyacağız. Hayatımda aldığım en güzel ödül. Tarif edilmez duygular içerisindeyim" dedi.

"Bu kente borcum var"

Hanri Benazus da, İzmir'de doğup büyüdüğünü, ömrünü bu kentte geçirdiğini belirterek, "Size bir teşekkür borcum var. Bu büyük yükü üzerimden alıyorsunuz. Ben 600 yıllık İzmirliyim. Burada büyüdüm, bu kente borcum var. Bu borcu ödeyebiliyorsam, şükürler olsun. Bu benim değil, İzmir'in değeri. Şimdi rahat rahat uyuyacağım" diye konuştu.

Sergi ve etkinliklerde kullanılacak

Protokol kapsamında koleksiyonun en iyi şekilde değerlendirilmesi, korunması, sergilenmesi ve kurulacak müzede İzmirliler ile buluşturulması sağlanacak. Kurulacak müzenin yönetiminde, koleksiyona ait fotoğrafların tasnif, sıralama, bilgilendirme konularında bilgi sahibi araştırmacı, yazar ve ressam Derya Yelkenkaya görev alacak. Koleksiyonda yer alan fotoğraflar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek sergi ve etkinliklerde kullanılabilecek. - İZMİR

20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet
20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet
20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet

Mustafa Kemal Atatürk, Hanri Benazus, İş Adamı, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmirlilere emanet - Son Dakika
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