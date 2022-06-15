20 yıl boyunca görev yaptığı hastaneden plaketle uğurlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 20 yıl hizmet yapan ve 2016 yılında yılın hemşiresi seçilen sağlık çalışanı Ali Sarıkaya, yeni görev yerine coşku ile uğurlandı.

2002 yılında Cizre Devlet Hastanesinde sağlık çalışanı olarak göreve başlayan Ali Sarıkaya, görev yaptığı süre zarfında hemşirelikten ambulans şoförlüğüne kadar birçok birimde vermiş olduğu başarılı hizmetinden dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından yılın hemşiresi seçildi. Sarıkaya, görev süresi boyunca vermiş olduğu üstün hizmetlerinden dolayı hastane idaresi tarafından plaketle ödüllendirilip, coşku içerisinde yeni görev yerine uğurlandı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis, "Kurumumuza toplum sağlığı memuru olarak atanan Ali Sarıkaya, hastane acil servisinde, yataklı hasta servislerinde, evde bakım biriminde ve aşı hizmetlerinde olmak üzere neredeyse hastanenin tüm birimlerinde dürüstlüğü, fedakarlığı, özverili çalışması ve merhameti ile üstün hizmetlerde bulunmuştur. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde görevden kaçmayarak, çatışmalı süreçlerde ambulanslarımızda hizmet vermiş, yaralanmış fakat hiçbir zaman görev şevki kırılmamıştır" dedi.

Cizre'ye 2002 yılında elinde bir kitapla gelip göreve başladığını ifade eden sağlık çalışanı Sarıkaya, "Geriye dönüp baktığımda ise 20 yılı arkamda bıraktığımı görüyorum. Cizre'ye, Cizre halkına, Cizre Devlet Hastanesine hizmet etmekten hep büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bölge halkı da beni evlatları gibi görüp kucak açtı, sahiplendi ve nihayetinde burada yuva kurarak 20 yıl boyunca mutlu bir yaşam sürmenin keyfini yaşadım" ifadelerinde bulundu.

Tayini Ankara'ya çıkan sağlık çalışanı Ali Sarıkaya için Cizre Devlet Hastanesinde bir veda programı düzenlendi. Programa, başhekim yardımcıları Op. Dr. Serdar Monis ve Dr. Ünal Özalp, İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal, müdür yardımcıları Kadir Demir, Ömer Elçioğlu ve Sağlık Bakım Hizmetleri Sorumlusu Sevda Turan ile sağlık çalışanları ve hastane çalışanları katıldı. - ŞIRNAK