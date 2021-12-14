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2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

14.12.2021 09:56
2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

Ankara Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Ankara Mamak Belediyesi evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Nikah ve düğün sayısında büyük artış yaşandığı Mamak'ta 2021 yılında toplam 2 bin 527 çiftin nikah akdi gerçekleşti.

Mamaklıların her zaman yanında olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, toplumun çekirdeğini ailelerin oluşturduğunu vurgulayarak, "İyi günlerinde kötü günlerinde hemşerilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Gönül Belediyeciği'nin en güzel örneğini sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. Dünya evine giren tüm çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum" dedi. - ANKARA

2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı
2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı
2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı
2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı
2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı

Mamak Belediyesi, Evlilik, Ankara, Düğün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'de 2 bin 527 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika
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