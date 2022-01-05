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2021'de HAVASAK'a büyük ilgi: 1 yılda 72 bin yolcu taşındı - Son Dakika

2021'de HAVASAK'a büyük ilgi: 1 yılda 72 bin yolcu taşındı

05.01.2022 13:52
2021'de HAVASAK'a büyük ilgi: 1 yılda 72 bin yolcu taşındı

Sakarya Büyükşehir HAVASAK, 2021 yılında genişlettiği araç filosu ve personel kadrosuyla 72 bin yolcuyu güvenli bir şekilde havalimanına ulaştırdı.

Sakarya Büyükşehir HAVASAK, 2021 yılında genişlettiği araç filosu ve personel kadrosuyla 72 bin yolcuyu güvenli bir şekilde havalimanına ulaştırdı. Şehir içi ücretsiz servis ve konforlu yolculuk imkanıyla proje, Sakarya'daki uçak yolcularının memnuniyetini kazandı. HAVASAK, 2022 yılında 125 bin yolcuyu taşımayı hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşımı rahatlatacak birbirinden farklı projeleri hayata geçirdi. Sakarya'da il dışı veya yurt dışına seyahat etmek isteyen yolcuların yaşadığı ulaşım sorunlarına HAVASAK çözüm oldu. Yolcuları ücretsiz servis imkanıyla terminale, buradan da İstanbul Sabiha Gökçen Havalinmanı'na ulaştıran hizmet faaliyet gösterdiği 2 yılda büyük ilgi gördü.

Büyükşehir iştiraki BELPAŞ'ın işletmeciliğinde 13 satış gişesi, 20 şoför, 1 görevli olmak üzere toplamda 34 personel ve 9 araçla hizmet veren HAVASAK, 2021 yılının en çok tercih edilen ulaşım aracı oldu. 2020 yılında 53 bin olan yolcu sayısı, 2021 yılında 72 bine ulaştı. HAVASAK, pandemi sebebiyle uçak seferlerinin az olmasına rağmen binlerce yolcuya hizmet verdiği bir yıl geçirdi.

BELPAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sakarya'da ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın şehirde ve şehirler arası yollarda en konforlu şekilde ulaşım sağlamaları için hayatı kolaylaştıracak projeleri faaliyete geçiriyoruz. Yılların özlemini gideren, yolculara büyük kolaylık sağlayan HAVASAK'a olan ilgi, çalışmalarımızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. 2021 yılında, pandemi şartları olmasına rağmen 72 bin yolcuya hizmet veren HAVASAK, 2022 yılında araç filosunu ve ekibini güçlendirerek yolcu taşımaya devam edecektir. İlgisi için her bir vatandaşımıza teşekkür ederiz" denildi. - SAKARYA

2021'de HAVASAK'a büyük ilgi: 1 yılda 72 bin yolcu taşındı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tragger, Sakarya, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2021'de HAVASAK'a büyük ilgi: 1 yılda 72 bin yolcu taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2021'de HAVASAK'a büyük ilgi: 1 yılda 72 bin yolcu taşındı - Son Dakika
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