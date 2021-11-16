2021 Dünya CEO Ödülü QNET CEO'su Malou Caluza'nın oldu - Son Dakika

Dünyanın önde gelen iş ödülleri programları ve iş sıralaması listelerini düzenleyen Globee, bu sene 9'uncusunu düzenlediği ödül töreninde QNET CEO'su Malou Caluza'ya yılın CEO'su ödülünü verdi.

1998 yılında QI Group bünyesinde kurulan ve doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren QNET'te, kurulduğundan bu yana geçen 23 yılda çeşitli yöneticilik görevleri üstlenen ve son olarak da şirketin CEO'luğu görevine getirilen Malou Caluza, 2021 yılında Dünya CEO Ödülüne layık görüldü.

Yılın en başarılı yöneticilerinin ve yönetim ekiplerinin başarılarını değerlendiren Dünya CEO Ödülleri Globee, adayların kısa ve uzun vadeli başarıları göz önüne bulundurularak ödülü alanı belirliyor. Dünya çapında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ödül için başvuruda bulunabiliyor.

Uzun yıllar yönetim görevi üstlendiği QNET ile birlikte ödül aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren QNET CEO'su Maluo Caluza, "Dünyanın dört bir yanındaki sektör liderlerinin yer aldığı jürinin belirlediği bir ödülü almış olmak gurur verici. 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL