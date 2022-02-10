2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın kadınlar serbest stil kayak şampiyonu Gu Ailing - Son Dakika

Çin'de devam eden Pekin Kış Olimpiyatlarında Çinli sporcu Gu Ailing, Çin takımının kadınlar serbest stil kayak dalında kazandığı ilk olimpiyat altın madalyasını kazandı.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın kadınlar serbest stil kayak müsabakasında yarışan Çinli sporcu Gu Ailing, önceki gün altın madalyayı kazandı. Çin takımının kadınlar serbest stil kayak dalında kazandığı ilk olimpiyat altın madalyası oldu. Çin'de buz ve karın tarihini yazan Gu Ailing'in arkasında Geleneksel Çin Tıbbı'nda ortopedi uzmanlarının sağlam desteği var.

Altın madalya ödüllü sporcuya geleneksel Çin tıbbı tedavisi

Bugğn Pekin Kış Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Gu Ailing, 2019 yılındaki rahatsızlığını Çin tıbbı tedavisi ile yendi. 2019 yılındaki bir antrenmanının ardından belinden rahatsızlanmasının ardından annesinin davet ettiği Henan Eyaleti'ndeki Çin Tıbbı Hastanesi'nden ortopedi doktoru Dong Liangjie'nin Geleneksel Çin Tıbbı'ndaki Shaolin kemik ayarı yöntemini kullanarak yaptığı masajla sağlığına kavuştu. Tedavi gören yetenekli sporcu Gu, "Belim hiç bu kadar rahatlamamıştı, sanki bir omur değiştirilmiş gibi" ifadelerini kullandı. Doktor Dong, Gu Ailing'e bazı rehabilitasyon önerileri de verdi.

Geleneksel Çin Tıbbı'ndaki kemik ayarı, yerinden çıkmış kırık ucu doğru şekilde sıfırlamak ve yumuşak doku yaralanmasını tedavi etmek için kullanılan bir tür terapi. Geleneksel yöntemlere ek olarak, uzuvların koordinasyonunu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Baduanjin ve Yijinjing gibi geleneksel Çin dövüş sanatları uygulanabilir.

Gu Ailing'e Kış Olimpiyatları için Çin Serbest Stil Kayak Big Air ve Kayak Slopestyle Takımları'nın doktoru olan Sichuan Ortopedi Hastanesi'nden doktor Zhu Jiangwei de eşlik ediyor. Kış Olimpiyatları hazırlıkları sırasında, Zhu Jiangwei, Gu Ailing'in fiziksel özelliklerine göre, Sichuan eyaletindeki Zheng Geleneksel Çin Tıbbı ortopedi özel tekniklerini kullanarak ona tedavi etti ve Gu Ailing'in idmanlar ve yarışmalar sırasında yaralanmalarını en aza indirmek için koruyucu ve önleyici tedbirler aldı. Gördüğü tedaviler Gu Ailing'in en iyi şekilde Pekin Kış Olimpiyatları'na katılması için sağlam bir temel sundu.

Başarılı sporcuyu iyileştiren doktor, Pekin Kış Olimpiyatları mili takım doktoru oldu

Dong Liangjie, Kış Olimpiyatları Kayak Slopestyle, Serbest Stil Kayak Big Air ve Double Board U-Slot Ulusal Antrenman Takımları'na tıbbi destek sağlamak üzere 2022 Kış Olimpiyatları milli takımının doktoru oldu. Kış olimpiyatlarına hazırlık döneminde, Dong Geleneksel Çin Tıbbı kemik hastalığı, travma teşhis ve tedavisini spor hekimliği, spor beslenmesi ve spor psikolojisi ile birleştirerek oyunculara eşlik ederek, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelere gitti. - PEKİN