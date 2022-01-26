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2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı - Son Dakika

2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı

26.01.2022 15:21
2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı

Adıyaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2022 yılının birinci toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Adıyaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2022 yılının birinci toplantısı Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya tarafından kurumun 2021 yılında yapmış faaliyet ve çalışmaları içeren bir sunum yapılarak, 2022 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, "İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve meslek liselerini daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, il genelinde meslek liselerinde yeni meslek dalları açıldığını belirtti.

Vali Çuhadar, "İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında; Engelli ve eski Hükümlülerin kendi işini kurmasına yönelik sunmuş oldukları projeler kabul edilerek hibe desteği sağlanmıştır. 2021 Yılında toplam bin 66 mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı ve toplum yararına program açılmış bu programlara 6 bin 591'i kadın ve 4 bin 482'si erkek olmak üzere toplam 11 bin 73 kişi katılmıştır. Bu kurs ve programlar sonucunda 2 bin 30'u kadın ve 2 bin 62'si erkek olmak üzere toplam 4 bin 92 kişi istihdam edilmiştir. 2021 Yılı içerisinde aktif işgücü hizmetleri ve toplum yararına programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı, 120 Milyon 942 Bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 13 Milyon 927 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 134 milyon 869 bin lira ödeme yapılmıştır. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararları doğrultusunda 2022 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı
2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı

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Mesleki Eğitim, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, İstihdam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 Yılı birinci il istihdam toplantısı yapıldı - Son Dakika
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