Şemdinli'nin yeni kaymakamı göreve başladı - Son Dakika
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Şemdinli'nin yeni kaymakamı göreve başladı

26.08.2022 09:28
Şemdinli'nin yeni kaymakamı göreve başladı

2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı.

2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Pütürge Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Batuhan Taşgın, görevine başladı. Kaymakam Batuhan Taşgın, Belediye Başkan Vekili Mehmet Halit Alp, Başkan Yardımcısı Zeki Ercan mahalle muhtarları ve kurum amirleri tarafından karşılandı. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şemdinli'nin yeni kaymakamı göreve başladı - Son Dakika

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