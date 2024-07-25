2023 Yılında Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazete Sayısı 855 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

2023 Yılında Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazete Sayısı 855 Oldu

Geçen yıl resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bu yayınların yüzde 96,3'ünü yerel, yüzde 2,8'ini ulusal, yüzde 0,9'unu ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 638 milyon 610 bin 580 olup, tirajın yüzde 82,0'ını ulusal gazeteler oluşturdu. Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık, yüzde 13,0'ı haftalık, yüzde 12,6'sı iki aylık, yüzde 9,3'ü üç aylık, yüzde 8,9'u on beş günlük ve yüzde 4,7'si günlük olarak yayımlandı. Toplam bin 349 süreli yayının yüzde 84,4'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 5,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 3,3'ü kültür/turizm/tanıtım içerikli yayımlanırken, yüzde 6,7'si ise diğer içerik türlerinde yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların unvanlarına göre yüzde 45,2'si muhabir, yüzde 26,4'ü sayfa sekreteri, yüzde 18,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,6'sı yazar ve yüzde 2,4'ü haber müdürü olarak görev yapmıştır. Ülkemizde 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,5'i lise ve dengi okul, yüzde 28,4'ü lisans, yüzde 17,4'ü ön lisans, yüzde 15,0'ı lise altı, yüzde 1,8'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu.

25.07.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bu yayınların yüzde 96,3'ünü yerel, yüzde 2,8'ini ulusal, yüzde 0,9'unu ise bölgesel yayınlar oluşturdu.

Basın İlan Kurumu verilerine göre, 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bu yayınların yüzde 96,3'ünü yerel, yüzde 2,8'ini ulusal, yüzde 0,9'unu ise bölgesel yayınlar oluşturdu. Ülkemizde 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 638 milyon 610 bin 580 olup, tirajın yüzde 82,0'ını ulusal gazeteler oluşturdu.

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık yayımlandı

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık, yüzde 13,0'ı haftalık, yüzde 12,6'sı iki aylık, yüzde 9,3'ü üç aylık, yüzde 8,9'u on beş günlük ve yüzde 4,7'si günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yüzde 71,0'ı günlük, yüzde 23,0'ı haftada iki-altı gün arası ve yüzde 6,0'ı haftalık olarak yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan süreli yayın sayısı bin 349 oldu

Toplam bin 349 süreli yayının yüzde 84,4'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 5,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 3,3'ü kültür/turizm/tanıtım içerikli yayımlanırken, yüzde 6,7'si ise diğer içerik türlerinde yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların sayısı 5 bin 42 oldu

Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların unvanlarına göre yüzde 45,2'si muhabir, yüzde 26,4'ü sayfa sekreteri, yüzde 18,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,6'sı yazar ve yüzde 2,4'ü haber müdürü olarak görev yapmıştır. Ülkemizde 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,5'i lise ve dengi okul, yüzde 28,4'ü lisans, yüzde 17,4'ü ön lisans, yüzde 15,0'ı lise altı, yüzde 1,8'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gazeteler, Medya, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2023 Yılında Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazete Sayısı 855 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
09:49 MasterChef Türkiye’de gergin anlar Leyla’dan Deniz’e tepki: Ben senin canın değilim MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: 2023 Yılında Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazete Sayısı 855 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement