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2024'ün ilk bebeği annesinin doğum gününde dünyaya geldi - Son Dakika
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2024'ün ilk bebeği annesinin doğum gününde dünyaya geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Hatice Kekeç'in doğum gününde dünyaya gelen Abdülhamit, 2024 yılının ilk bebeği oldu. Sağlıklı bir şekilde doğan bebeğin annesi ve doktorları mutluluklarını dile getirdi.

2024\'ün ilk bebeği annesinin doğum gününde dünyaya geldi
01.01.2024 - 00:38,  Güncelleme: 00:41
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2024'ün ilk bebeği Abdülhamit, annesi Hatice Kekeç'in doğum gününde dünyaya geldi.

Kozan Devlet Hastanesi'nde 2024 yılının ilk bebeği, Hatice ve Yusuf Kekeç çiftinin dördüncü çocukları olan Abdülhamit oldu. Minik Abdülhamit, annesi Hatice Kekeç'in doğum gününde dünyaya geldi. Akşam saat 20.00'de hastaneye gelen anne Hatice Kekeç, saat 00.15'de 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi.

Hatice Kekeç, "Bugün hem doğum günüm hem de oğlumun doğum günü. Bu benim için çok özel bir gün. Allah'a şükürler olsun. Oğlum Abdülhamit sağlıklı ve sıhhatli olsun. Çok heyecanlıydım. Doktorum ve hemşireler çok yardımcı oldular. Oğlumun doğumunu sağ salim gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

Doktor Hüseyin Kunter, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendilerinin de mutlu olduklarını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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