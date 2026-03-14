Başkan Gençay: "Bu yıl 3.kez Türkiye Yelken Şampiyonası\'na ev sahipliği yapmak büyük mutluluk"

2025-2026 TYF Yelken Ligi 2. Ayak Formula Kite-Wingfoil Türkiye Şampiyonası, Didim'de gerçekleştirilen final yarışlarının ardından sona erdi. Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl farklı kategorilerde üçüncü kez düzenlenen şampiyona organizasyonu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları Didim'in berrak sularında buluşturdu.

Didim'de gerçekleştirilen yarışlar, sportif rekabetin yanı sıra görsel bir şölen niteliğiyle de izleyenlerden büyük beğeni topladı. Rüzgarın gücünü arkasına alan sporcular, yüksek tempolu yarışlarda teknik becerilerini, stratejik hamlelerini ve fiziksel dayanıklılıklarını ortaya koyarak heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışların tamamlanmasının ardından Didim Amfi Tiyatro'da ödül töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Başkan Gençay: "Ege'nin incisi Didim ulusal organizasyonlarda da öne çıkıyor"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, organizasyonla ilgili açıklamasında, "Didim, tarihi mirası, eşsiz doğası, zengin kültürü, tarımı ve turizm potansiyeliyle öne çıkan bir kent. Ulusal ölçekli etkinliklerde kendini göstererek sadece turizm ve tarih açısından değil, spor ve sporcular için de önemli bir merkez olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu tür organizasyonlar hem sporun gelişmesine katkı sağlıyor hem de Didim'in tanıtımına değer katıyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - AYDIN