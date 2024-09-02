2025 Adli Yılı Açılış Töreni Düzenlendi

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2025 Adli Yılı için açılış töreni düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende konuşan Düzce Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre, yeni adli yılın hukukun üstünlüğüne ve adalete hizmet edilmesi temennisinde bulundu.

Düzce Adliyesinde 2024-2025 Adli Yıl açılışı nedeniyle tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, Baro Başkanı Taner Çakır, Düzce Belediyesi Meclis Başkan Vekili Av. Arb. Ali Dilber, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ve Adliye personeli ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yeni adli yılın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek günün anlam ve önemine ithafen bir konuşma yapan Başsavcı Yasin Emre, yeni adli yılın hukukun üstünlüğüne ve adalete hizmet edilmesi temennisinde bulundu.

Başsavcı Emre, konuşmasında son olarak ta göreve yeni başlayan hakim ve savcılara hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE