2025'te Erzurum'da En Yaygın Soyadları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2025'te Erzurum'da En Yaygın Soyadları

2025\'te Erzurum\'da En Yaygın Soyadları
18.05.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da 2025 verilerine göre en çok kullanılan soyadları Yılmaz, Kaya ve Polat olarak belirlendi.

2025 yılı istatistiklerine göre Erzurum'da en çok kullanılan 3 soy isim; Yılmaz, Kaya ve Polat olarak sıralandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, ülkemizde 2025 içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi şöyle sıralandı: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat, Şimşek, Korkmaz, Özkan, Yavuz, Çakır, Özcan, Erdoğan, Can, Acar, Güneş ve Aktaş.

Erzurum'da ise Türkiye geneline göre ilk üçte sadece bir soyadı farklı oldu. 10 bin 589 ile Yılmaz, 10 bin 367 ile Kaya ve 9 bin 429 ile Polat soy isimleri ilk üçte yerlerini aldı.

Erzurum'da 2025 rakamlarına göre en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Öztürk, Doğan, Kara, Aktaş, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Yavuz, Kurt, Aslan, Koçak, Turan, Karataş, Coşkun, Güler, Aras, Güneş ve Koç. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025'te Erzurum'da En Yaygın Soyadları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:44
Jose Mourinho Real Madrid’e geri döndü
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü
11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:52:23. #7.13#
SON DAKİKA: 2025'te Erzurum'da En Yaygın Soyadları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.