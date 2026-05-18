2025\'te Erzurum\'da En Yaygın Soyadları

2025 yılı istatistiklerine göre Erzurum'da en çok kullanılan 3 soy isim; Yılmaz, Kaya ve Polat olarak sıralandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, ülkemizde 2025 içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi şöyle sıralandı: Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Kurt, Koç, Polat, Şimşek, Korkmaz, Özkan, Yavuz, Çakır, Özcan, Erdoğan, Can, Acar, Güneş ve Aktaş.

Erzurum'da ise Türkiye geneline göre ilk üçte sadece bir soyadı farklı oldu. 10 bin 589 ile Yılmaz, 10 bin 367 ile Kaya ve 9 bin 429 ile Polat soy isimleri ilk üçte yerlerini aldı.

Erzurum'da 2025 rakamlarına göre en çok kullanılan ilk 30 soy isim şöyle sıralandı; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Öztürk, Doğan, Kara, Aktaş, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Yavuz, Kurt, Aslan, Koçak, Turan, Karataş, Coşkun, Güler, Aras, Güneş ve Koç. - ERZURUM