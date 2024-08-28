2025 Üretim Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları Başlıyor

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DÜZCE(İHA) – 2025 Üretim yılı çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle başlayacak olup 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri uyararak "Üreticilerimiz ÇKS'ye kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerimize giderek 2025 üretim yılı ÇKS başvurularını yapabilecekleri gibi 2024 üretim yılında ÇKS başvurusu olan ve beyanlarında herhangi bir değişiklik olmayan üreticilerimiz başvurularını E-Devlet üzerinden yapabileceklerdir" denildi. - DÜZCE