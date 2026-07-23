2026 Kahramanmaraş Bal Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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2026 Kahramanmaraş Bal Fiyatları Belirlendi

2026 Kahramanmaraş Bal Fiyatları Belirlendi
23.07.2026 14:50
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Münür Tuğrul, 2026 sezonu süzme ve petek balı 1.250 TL, karakovan balını ise 2.500 TL'den satacak.

Kahramanmaraşlı bal üreticisi Münür Tuğrul, 2026 sezonunda süzme ve petek balın kilogram satış fiyatının 1.250 TL, karakovan balının ise 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Tuğrul, belirlenen fiyatların sektöre hareketlilik kazandıracağını ve tüketicilere doğal, kaliteli bal ulaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

2026 SEZONU BAL FİYATLARI AÇIKLANDI

Kahramanmaraşlı bal üreticisi Münür Tuğrul, 2026 sezonunda satışa sunulan bal fiyatlarını değerlendirerek, belirlenen tarifelerin mevcut piyasa koşulları ve üretim maliyetleri dikkate alındığında uygun seviyede olduğunu söyledi.

SÜZME VE PETEK BAL 1.250 TL OLARAK BELİRLENDİ

Yeni sezon bal satışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tuğrul, kentte üretilen süzme bal ile petek balın kilogram satış fiyatının 1.250 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

KARAKOVAN BALININ FİYATI 2.500 TL

Üretimi daha fazla emek ve zaman gerektiren karakovan balının ise kilogram satış fiyatının 2.500 TL olarak belirlendiğini açıklayan Tuğrul, bu ürünün besin değeri ve üretim sürecinin fiyat üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

YENİ SEZONDA SATIŞLAR BAŞLADI

Belirlenen fiyatların yeni sezonda sektöre hareketlilik kazandıracağını ifade eden Tuğrul, bal satışlarının başladığını ve tüketicilere doğal, kaliteli bal ulaştırmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Yerel 2026 Kahramanmaraş Bal Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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