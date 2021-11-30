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21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi

30.11.2021 12:50

21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi Uluslararası filmler bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen, 21.

21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi

Uluslararası filmler bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak

ESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen, 21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 21. yılında da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 3-11 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecek film festivali öncesi Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Frig Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, dekan yardımcıları, öğrenciler ve sinemaseverler katıldı. Festivalin tanıtım filmleriyle başlayan toplantı, Festival Yönetmeni Doç. Dr. Serhat Serter, Festival Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Aysun Akıncı Yüksel ve Dr. Öğr. Üyesi Yaprak İşçibaşı'nın program hakkındaki konuşmalarıyla devam etti. Festival kapsamında sinemaseverler ve üniversite öğrencileri, gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların yer aldığı etkinliklere katılabilecek. Söyleşi ve sinema derslerinin de yer aldığı zengin bir program hazırlayan festival ekibi, sinema üzerine düşündürmeyi hedefliyor.

Farklı ülkelerin filmleri izleyicilerle buluşacak

Sunuculuğunu oyuncu Sermet Yeşil'in üstlendiği festivalin açılış gecesinde Sinema Anadolu, pek çok ünlü konuğa ev sahipliği yapacak. Bu sene İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, İran, Fransa, Çad, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, Almanya ve Türkiye'den filmleri izleyiciyle buluşturacak festivalde, açılış filmi Parallel Mothers başta olmak üzere, Kaçış/Flee, Clara Sola, Özel/The Special ve Stop-Zemlia filmlerinin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Ayrıca, yönetmen Erden Kıral ve oyuncu Nur Sürer'e onur ödülleri takdim edilecek.

21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi
21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi
21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi
21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi

İletişim Bilimleri, Film Festivali, Eskişehir, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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