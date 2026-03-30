Kazada ölen hastane personeli toprağa verildi
Kazada ölen hastane personeli toprağa verildi

Kazada ölen hastane personeli toprağa verildi
30.03.2026 19:28  Güncelleme: 19:44
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki hastane personeli Muharrem Yasin Şimşek hayatını kaybetti. Genç sağlık çalışanı, düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki hastane personeli, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeli Muharrem Yasin Şimşek (21), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kaza sonrası kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren genç sağlık çalışanının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Gasilhanesi'ne getirildi. Buradan görev yaptığı Alaşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önüne götürülen Şimşek için mesai arkadaşlarından helallik alınarak, dualar edildi. Hastane girişinde Şimşek'in fotoğrafının yer aldığı ve güllerle donatılan köşe duygusal anlara sahne oldu. Tören sırasında bazı sağlık çalışanları gözyaşlarına hakim olamadı.

Muharrem Yasin Şimşek'in cenazesi, Girelli Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Girelli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şimşek'in 3 yıllık memur olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaralanan S.K.'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan tır sürücüsü A.K.'nin ise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kazada ölen hastane personeli toprağa verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kazada ölen hastane personeli toprağa verildi - Son Dakika
